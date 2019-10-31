العراق.. السيستاني يدعو لعدم "استغلال" اسمه في الاحتجاجات

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

دعا مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الخميس، إلى عدم "استغلال" اسمه في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.

وقال مكتب السيستاني في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "المرجعية الدينية اذ تؤكد أن المشاركة في التظاهرات السلمية حق لجميع العراقيين، فإنها تشدد على ضرورة عدم استغلال اسمها أو رفع صورها من قبل أي مجاميع مشاركة في المظاهرات من أنصار القوى السياسية أو غيرهم".

وأشار البيان إلى "دعم المرجعية وتأييدها للمطالب الاصلاحية للمتظاهرين السلميين، وعدم تفريقها بين أبنائها المطالبين بالإصلاح على اختلاف توجهاتهم".

ومساء الخميس، جابت مجموعة من الأشخاص على متن سيارات، منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد، رافعين صور السيستاني وأعلام الحشد الشعبي، وهتفوا ضد الفساد.

فيما أشارت تقارير صحفية محلية إلى مجموعة تعرف عن نفسها باسم "أنصار المرجعية"، تستعد للخروج في تظاهرة يوم غد ببغداد "دفاعا عن رمزية المرجعية ودعم الإصلاح ومحاربة الفساد".

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ويحظى السيستاني بشعبية واسعة في العراق وخاصة في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية.

وعادة، يحجم السياسيون عن مخالفة آرائه في العلن رغم أنه لا يتدخل في السياسة إلا في أوقات الأزمات.

ومؤخرا، دعا السيستاني الحكومة إلى وقف قمع المتظاهرين العراقيين، والعمل على تحقيق إصلاحات حقيقية وحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران.

ويشهد العراق، منذ الجمعة، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.