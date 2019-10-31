سقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل

أسامة الغساني/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش، في بيان مقتضب على "تويتر"، أنه "تم إطلاق صواريخ منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصاروخ"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تم اعتراضه من قبل منظومة القبة الحديدية، لكنها لاحقا أشارت إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل.

وذكرت قناة 13 العبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في مستوطنات محيط قطاع غزة، وأن هذا هو الصاروخ الأول الذي يطلق من القطاع باتجاه إسرائيل، بعد هدوء دام عدة أسابيع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.