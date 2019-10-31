أكار يشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بين تركيا والصومال

أنقرة / أحمد أصول / الخليج 365

شارك وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، في الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والصومال، في العاصمة أنقرة.

وجرى الاجتماع الذي يهدف لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، بحضور وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال جمال محمد حسن.

وأوضح أكار، في كلمته أن العلاقة بين تركيا والصومال تستند إلى علاقات تاريخية متجذرة.

وأضاف أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تشكل أساسا للأنشطة المشتركة في العديد من المجالات بين البلدين وخاصة في التجارة والاستثمار.

وأشار أكار، إلى أن الصومال كانت مرتبطة بعدم الاستقرار والفوضى والصراعات في وقت من الأوقات، ومنذ 2003، بدأت تركيا بتنفيذ استراتيجيات متعددة الأبعاد فيها وبدول إفريقية أخرى.

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وأضاف أن حجم التجارة بين تركيا والصومال كان 2 مليون دولار عام 2003، وارتفع حتى 200 مليون دولار في 2018.

ولفت أكار، إلى أنهم يعتزمون لرفع ذلك بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

بدوره رحب وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال جمال محمد حسن، بالتعاون التركي مع بلاده.

وأشار إلى تحسن اقتصاد بلاده منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصومال عام 2011.

وأضاف حسن، أنهم يولون أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية.

أن تركيا من الدول الأولى التي عملت على الاستثمار الأجنبي في الصومال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.