أعماق: داعش تؤكد مقتل البغدادي وتعين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا له

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أبو بكر البغدادي أكد تنظيم الدولة الإسلامية في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مقتل زعميه أبو بكر البغدادي في أعقاب غارة أمريكية مطلع الأسبوع. وأعلن التنظيم المتشدد تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي. وأكد التنظيم أيضا مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وتعيين أبي حمزة القرشي خلفا له.

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