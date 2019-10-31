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هذا الموضوع الآن كبرى عروض التخفيضات لشاشات وأجهزة LG في السعودية ظهر على التقنية بلا حدود.
تتوفر الآن كبرى العروض والتخفيضات للعام 2019 لمجموعة واسعة من أجهزة وشاشات LG تقدم للمستخدمين في المملكة العربية السعودية عبر اكسترا.
الآن من اكسترا أفضل التخفضيات على أكبر مجموعة من شاشات LG الذكية المتنوعة والتي تتوافق مع أذواق الكثير من المستخدمين مع تخفيضات تصل إلى أكثر من 40%.
أيضاً إلى جانب شاشات LG يقدم اكسترا تخفضيات كبيرة على أجهزة ثلاجات وغسالات LG، مع الكثير من الإختيارات المتاحة والتي تتوافق مع الأجهزة المفضلة للمستخدمين في السعودية، والتي تأتي مع ضمان من اكسترا مع خدمات الصيانة الموثوقة.
هذا الموضوع الآن كبرى عروض التخفيضات لشاشات وأجهزة LG في السعودية ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.