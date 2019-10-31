دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ​​​​​​​هواتف نوكيا الجديدة تعيد تعريف تجارب الاستخدام في فئتها

نوكيا 6.2

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن هواتف جديدة من نوكيا، تتضمن نوكيا 6.2 (Nokia 6.2) والذي يجمع بين شاشة عرض ذات وضوح مدهش PureDisplay، وكاميرا ثلاثية متطورة مدعومة بخصائص الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في هاتف ذكي واحد سهل الاستخدام.

وزادت الشركة كذلك من توسعها في فئة الهواتف الكلاسيكية، وذلك في إطار سعيها إلى مواكبة متطلبات شبكات الاتصالات الحديثة، وتطلعات المستهلكين في الأسواق المختلفة. وكشفت عن الهاتف نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough)، وهو أول هاتف نوكيا فائق المتانة من HMD العالمية، والذي يمثل علامة فارقة وسط هواتف نوكيا فائقة التحمل وذات البطاريات التي تدوم لفترات طويلة، وقائمة الخصائص الأساسية العصرية الأخرى، مثل مساعد جوجل، واتساب، تقنية الاتصال للجيل الرابع 4G، وغيرها الكثير.

أما الهاتف نوكيا 2720 (Nokia 2720)القابل للطي فيأتي بمظهر مدمج ومتوافق إلى حد بعيد مع حاسة اللمس، ما يجعله سهل الاستخدام، بفضل خصائص الذكاء الصناعي المشتمل عليها. كل هذه المميزات تجعله هاتفاً مثالياً للمستخدمين الراغبين في امتلاك القدرة على الواصل من دون القلق بشأن المتاعب الرقمية. وأخيراً وليس آخراً، نوكيا 110 (Nokia 110)المتمحور في إمكانياته حول الترفيه بكلفة معقولة للغاية.

التطلع إلى هواتف نوكيا المستقبلية

شاركت شركة HMD العالمية رؤيتها المتواصلة حول هواتف نوكيا المستقبلية، والتي تنطلق من إيمانها بضرورة أن تسهم التكنولوجيا والابتكار في تحفيز المستخدمين، - وأن لا يرتبط هذا التحفيز بفئة سعرية بعينها- وقامت الشركة بتحديد قطاعات لاستثماراتها الاستراتيجية في المستقبل. ومن المقرر أن تستهدف تلك الاستثمارات ترسيخ تميز هواتف نوكيا من خلال الابتكار في التصوير والحماية والتصميم والخامات. وإتاحة مميزات وفوائد شبكات الاتصال الحديثة لأكبر عدد من المستخدمين، كما أعلنت HMD العالمية كذلك عن التزامها بتوفير باقة مميزة من الهواتف المتوافقة مع تقنيات الجيل الخامس للاتصالات 5G بأسعار معقولة في 2020.

وقال فلوريان سيتشيه، الرئيس التنفيذي لـ HMD العالمية: "نعمل في الوقت الراهن على تمهيد الطريق للجيل الجديد من هوتف نوكيا، كما قمنا بتحديد عدد من القطاعات الاستراتيجية التي نعتزم الاستثمار فيها، بما يتيح لنا توفير تجارب استخدام رائعة لهواتف نوكيا الذكية فائقة الجودة، وللتحديد فنحن نضع نصب أعيننا دعم الابتكار في تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، والتصوير والتصميم.

وأضاف سيتشيه: "نفخر بما حققناه من خلال تركيزنا على مسألة الحماية وتوفيرها لكل هواتفنا، وهو ما يجعلنا العلامة التجارية الوحيدة في فئتها بقارة أوروبا، التي تهتم بهذا القدر بجوانب الثقة، والحماية، وبتوفير تجارب أندرويد حقيقة للمستخدمين.

ومثل هذه الإنجازات المذهلة تضعنا في المقدمة كوننا العلامة التجارية الوحيدة التي تعمل كل أجهزتها على أحدث نسخ أندرويد، وتوفير كافة خصائص أندرويد لكل الهواتف من كافة الفئات السعرية. كما أننا العلامة الوحيدة التي تقوم بتوفير تحديثات حماية شهرية، بما يفي بوعودنا لمستخدمي هواتفنا بالحفاظ على أجهزتهم آمنة".

هاتف أندرويد ذكي جديد يعزز مكانة نوكيا في أجهزة الفئة الوسطى

في خطوة تعكس تحديثاً كبيراً في أجهزة الفئة الوسطى، كشفت HMD اليوم عن الهاتف ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2)، والذي يوفر تجربة استخدام رائدة في هذه الفئة، سواء في جودة العرض، أو التصوير. فضلاً عن ذلك يمثل الهاتف نوكيا 6.2 (Nokia 6.2) قفزة نوعية في حرفية الصناعة واستكشاف الخامات الجديدة، بما سيتيح التصاميم الفنلندية المميزة في الفئة الوسطى من أجهزة الهاتف.

من جانبه، قال جوهو سارفيكاس، مدير المنتجات في HMD العالمية: "تميزت محفظتنا من هواتف الفئة الوسطى على الدوام بتخطيها لتوقعات المستخدمين. ويعبر الهاتف نوكيا 6.2 (Nokia 6.2) عن فلسفتنا المتمحورة حول توفير تجارب استخدام فائقة الجودة وبكلفة استثنائية، مع أفضل شاشة عرض PureDisplay في فئته وبطارية حصرية القادرة على العمل لمدة يومين. كل ذلك يأتي بتصميم فريد من نوعه استخدمت فيه خامات عالية التقنية ، ومواكب لثراء تراثنا الشمالي. وفضلاً عن ذلك، يأتي الهاتف نوكيا 6.2 (Nokia 6.2) متوافقاً وجاهزاً للاستخدام بنظام أندرويد 10، بما يجعله قادر على توفير تجربة تتطور مع الوقت".

من جانبه، قال سانميت سينغ كوتشار، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في HMD العالمية: "تواصل HMD العالمية تقديم التكنولوجيا المتطورة لمستخدمي هواتفنا في المنطقة، ويسرنا أن نعلن أن العملاء سيكونون قادرين على الاستمتاع بأحدث ميزات نظام أندرويد على الأجهزة الذكية والكلاسيكية الجديدة من كافة الشرائح السعرية. علاوة على ذلك، سيكون بإمكان المستخدمين الاستفادة من قدرات كاميراتنا القوية التي توفر تجارب تصوير رائعة حقًا".

نوكيا 6.2 (Nokia 6.2)– شاشة عرض خيالية وكاميرا ثلاثية متقدمة

© alqiyady ​​​​​​​هواتف نوكيا الجديدة تعيد تعريف تجارب الاستخدام في فئتها

هو أول هاتف من سلسلة هواتف نوكيا 6 الذي يحظى بكاميرا ثلاثية وتقنية شاشة العرض فائقة الوضوح PureDisplay. ويتيح الهاتف للمستخدمين تجربة مشاهدة رائعة، وقدرات تصوير متقدمة في هاتف سهل الاستخدام. ويوفر الهاتف ميزة النطاق الديناميكي العالي HDR طوال الوقت، وهي خاصية جديدة تضاف إلى الهواتف الذكية، ويشتمل على خاصية العرض فائق الوضوح PureDisplay المدعومة بمعالج مخصص للمشاهدة ينتج أكثر من مليار لون، مع حزمة من خصائص الذكاء الصناعي وقوة الكاميرا الثلاثية المزودة بحساسات. ويتيح الهاتف نوكيا 6.2 (Nokia 6.2) للمستخدمين التقاط صور مفصلة، ولقطات bokeh ولقطات شاملة مفصلة مدهشة. وبفضل بطاريته الحصرية التي تعمل ليومين، سيتاح للمستخدمين إمكانية القيام بما يحبون من دون القلق بشأن قدرة البطارية على المواصلة. ويعكس نوكيا 6.2 (Nokia 6.2) الإرث الفنلندي ، بما يجمع بينه من الصناعة الراقية العابرة للزمن، والخامات المبتكرة بما يتج مظهراً خلاباً سلساً.

التوسع في فئة الهواتف الكلاسيكية لمواكبة متطلبات المستخدمين

قال جوهو سارفيكاس، كبير مسؤولي المنتجات في HMD العالمية: "باعتبارنا رواد في فئة الهواتف الكلاسيكية، نواصل إدخال الابتكارات على هواتفنا من ناحية التصميم والأداء لضمان مواكبة احتياجات المستخدمين. وتسهم هواتفنا الكلاسيكية الجديدة في توسيع قاعد محفظتنا للوصول إلى مستخدمين جدد، ومنحهم القدرة على الاستفادة من أحدث الخصائص وإمكانيات شبكات الاتصال بطريقة موثوقة وسلسة. واليوم، نفخر بتقديم أمتن هواتف نوكيا على الإطلاق نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough). ويُعد الهاتف مثالياً لهواة المغامرات في الهواء الطلق، ولمواقع العمل. أما الهاتف نوكيا 2720 القابل للطي (Nokia 2720 Flip) ، فيزيد من أعضاء عائلتنا الأصلية من الهواتف، وهو هاتف متوازن بمثالية ويلبي الرغبة في الحد من المتاعب الرقمية، مع سهولة الاستخدام. من جانبه، يوفر الهاتف نوكيا 110 (Nokia 110) لمستخدمينا قدرات فائقة على التواصل للمرة الأولى في فئة الهواتف الكلاسيكية، والهاتف مدعوم بخيارات الترفيه المتاحة طوال الوقت".

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نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough)– ترسيخ مستوى جديد من المتانة وعمر البطارية

© alqiyady ​​​​​​​هواتف نوكيا الجديدة تعيد تعريف تجارب الاستخدام في فئتها

بانضمامه إلى محفظة الهواتف الكلاسيكية الرائدة في الأسواق، يمثل الهاتف نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough) أول هاتف معزز المتانة من HMD العالمية، ويقدم مستوى جديداً من التحمل للمستخدمن في أنحاء العالم. والهاتف نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough) ليس منيعاً فقط ضد الغبار والماء، لكنه محمي كذلك ضد الصدمات، وتم تصميمه لتحمل درجات حرارة قصوى، ليكون بذلك الرفيق المثالي للعاملين في المواقع الخارجية، أو هواة المغامرات والرحلات. ويشتمل الهاتف كذلك على أحدث الخصائص التي يتوقعها المستخدمون من هاتف عصري، مثل مساعد جوجل، والتطبيقات الشهيرة مثل واتساب وفيسبوك، وإتصالات الجيل الرابع 4G، وغيرها الكثير. ومن خلال نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough)، تعزز HMD العالمية من تواجدها بما يتيح لها الوصول إلى فئات جديدة من المستخدمين بين الشركات والمؤسسات، والتي تتطلب أعمالها أجهزة قادرة على التحمل، وكذلك بين المستخدمين الأفراد الراغبين في الحصول على أجهزة يمكن الاعتماد عليها خلال النشاطات الخارجية.

نوكيا 2720 (Nokia 2720) – بتصور متجدد وبدعم 4G

© alqiyady ​​​​​​​هواتف نوكيا الجديدة تعيد تعريف تجارب الاستخدام في فئتها

يظهر الهاتف نوكيا 2720 (Nokia 2720) الكلاسيكي القابل للطي بتصور متجدد للمستخدمين العصريين، وهو مدمج و ومتوافق مع حاسة اللمس، وباستخدام فائق السهولة بفضل خصائص الذكاء الصناعي. ويحظى الهاتف بتصميم قابل للطي، جامعاً بين البساطة والموثوقية في جهاز متين. ويشتمل الهاتف العصري على تطبيفات واتساب وفيسبوك ليجعل المستخدمين متصلين على الدوام. ومع خاصية مساعد جوجل التي يمكن تفعيلها بضغطة زر، يمكن للهاتف القيام بالكثير من الوظائف عبر الأوامر الصوتية. وللحالات الطارئة، يشتمل الهاتف على زر للطوارئ مع قائمة معلومات الطوارئ ICE – ويعد الهاتف المثالي الذي يمكن إهداؤه لمن تحب. ولا يعتبر نوكيا 2720 (Nokia 2720) القابل للطي فقط الرفيق المثالي الخالي من المتاعب الرقمية، بل أيضاً الهاتف الأفضل الذي تود أن يكون بحوزة من تحب لإبقائهم على تواصل معك طوال الوقت.

نوكيا 110 – الترفيه بمتناول يدك

إضافة جديدة تماما لمجموعتنا من الهواتف الكلاسيكية، ويشتمل الهاتف نوكيا 110 على كل ما تحتاجه من خصائص لتحصل على التسلية التي تحتاجها طوال الوقت، مثل مشغل الموسيقى إم بي 3، والكاميرا المدمجة، راديو بموجة إف إم. كما يضم الهاتف نوكيا 110 كذلك ألعابك الإلكترونية المفضلة مثل لعبة سنيك الشهيرة، ويحظى ببطارية تتيح لك التحدث منذ الشروق وحتى الغروب بشحنة واحدة. ويستند الهاتف نوكيا 110 على التراث الناجح للهاتف نوكيا 105، مع إضافة الكاميرا والموسيقى والألعاب لتوفير الترفيه مقابل ذات السعر تقريباً.

التوفر والأسعار: يتوفر الجهاز نوكيا 6.2 (Nokia 6.2) بألوان الأسود السيراميكي والثلجي، وبذاكرة سعة 3 جيجابايت/32 جيجابايت، و4 جيجابايت/64 جيجابايت، وبسعر799/849 درهم إماراتي بالترتيب, ويتوفر في الأسواق في 10 أكتوبر 2019. يتوفر الجهاز نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough) بألوان الأسود المعدني والأصفر الصحراوي، في الأسواق في 31 أكتوبر 2019 بسعر 399 درهم إماراتي. يتوفر الجهاز نوكيا 2720 (Nokia 2720)القابل للطي بألوان الأزرق البحري، والأسود والوردي، ويتوفر في الأسواق في 12 سبتمبر 2019 بسعر 299 درهم إماراتي. يتوفر الجهاز نوكيا 110 (Nokia 110) بألوان الأزرق البحري، والأسود والوردي، ويتوفر في الأسواق في 3 أكتوبر 2019 بسعر 76.5 درهم إماراتي. -انتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كاتارينا كارفالهيرا

[email protected]

+971 4 506 5580

نبذة عن شركة HMD العالمية:

يقع المقرّ الرئيسي للشركة في إيسبو، فنلندا، وهو المقرّ الجديد لأجهزة الهاتف نوكيا. تصمّم HMD وتسوّق مجموعة من أجهزة الهاتف والأجهزة المزودة بالمزايا المتنوعة الموجّهة لشرائح متنوعة من المستهلكين وبأسعار متفاوتة. شركة HMD العالمية الملتزمة بالابتكار والجودة هي صاحبة الترخيص الحصري لعلامة نوكيا لأجهزة الهاتف والأجهزة اللوحية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.hmdglobal.com.

نوكيا هي علامة تجارية مسجلة لشركة نوكيا.

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