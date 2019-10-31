الأمن اللبنانى يفتح الطرقات المغلقة بالقوة

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قامت قوات الأمن اللبنانية، صباح اليوم، بقتح الطرقات التي أغلقها المحتجون باستخدام القوة.
حيث عاود المتظاهرون، أمس، إغلاق العديد من الطرق بالعاصمة بيروت ومناطق أخرى عدة، مشيرين إلى انها الوسيلة الاساسية للضغط على النظام وتنفيذ مطالبهم .
ومن جانبه اعاد الامن اللبنانى فتح جسر الرينغ الحيوي ،بوسط بيروت، كما اعاد فتح الاوتوستراد الساحلى الشمالى بالاتجاهين عند محلة الزوق وجل الديب، فقد انتشرت قوات كبيرة من الامن ومكافحة الشغب لفتح الطريق ،مما ادى إلى استخدام القوة مع المتظاهرين لاجبارهم على مغادرة الجسر ،وبالفعل تمكنت قوات الامن من سحب المتظاهرين من الجسر بالقوة إلى جانب الطريق، وقامت قوات الأمن بفتحه.
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مقدم من سكاي نيوز
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تواصل الاحتجاجات في لبنان
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وأصدر الجيس اللبنانى، أمس، بيانا يطالب فيه المتظاهرين فتح الطرقات واعادة الحياة إلى طبيعتها.
كما تراجعت المدراس اللبنانية فتح ابوابها الخميس، بعد التطورات الاخيرة خلال ساعات الليل، كما تعيد جمعية المصارف النظر مجددا في قرارها بفتح ابوابها امام الجمهور.
ويحتج اللبناينون لليوم الخامس عشر بالشارع اللبنانى، وقد اعلن الحريري استقالته، الاثنين الماضى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.