الأمن اللبنانى يفتح الطرقات المغلقة بالقوة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

قامت قوات الأمن اللبنانية، صباح اليوم، بقتح الطرقات التي أغلقها المحتجون باستخدام القوة.

حيث عاود المتظاهرون، أمس، إغلاق العديد من الطرق بالعاصمة بيروت ومناطق أخرى عدة، مشيرين إلى انها الوسيلة الاساسية للضغط على النظام وتنفيذ مطالبهم .

ومن جانبه اعاد الامن اللبنانى فتح جسر الرينغ الحيوي ،بوسط بيروت، كما اعاد فتح الاوتوستراد الساحلى الشمالى بالاتجاهين عند محلة الزوق وجل الديب، فقد انتشرت قوات كبيرة من الامن ومكافحة الشغب لفتح الطريق ،مما ادى إلى استخدام القوة مع المتظاهرين لاجبارهم على مغادرة الجسر ،وبالفعل تمكنت قوات الامن من سحب المتظاهرين من الجسر بالقوة إلى جانب الطريق، وقامت قوات الأمن بفتحه.

شاهد أيضًا: استمرار الاحتجاجات في لبنان

مقدم من سكاي نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي صيحات أزياء الشارع بأسبوع سيول للموضة كشف أسبوع الموضة في سيول تألق العارضات والحاضرين بأفضل التصميمات من نمط أو ستايل الشارع الأنيق. وتميزت العاصمة الكورية بهذا الحدث، حيث وحضر عدد كبير من المهتمين بالموضة، بإطلالات عصرية وأنيقة ونوعاً ما جريئة. سكاي نيوز عربية

ميسي يتخطى رونالدو قاد نجم برشلونة ليونيل ميسي فريقه للفوز على بلد الوليد مضيفا أرقاما شخصية جديدة إلى سجله. سكاي نيوز عربية

مارادونا.. ألقاب وأرقام في مسيرة حافلة يحتفل النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا بعيد ميلاده الـ59. وفي هذا الفيديو نستعرض مشوار مارادونا وألقابه. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تواصل الاحتجاجات في لبنان سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأصدر الجيس اللبنانى، أمس، بيانا يطالب فيه المتظاهرين فتح الطرقات واعادة الحياة إلى طبيعتها.

كما تراجعت المدراس اللبنانية فتح ابوابها الخميس، بعد التطورات الاخيرة خلال ساعات الليل، كما تعيد جمعية المصارف النظر مجددا في قرارها بفتح ابوابها امام الجمهور.

ويحتج اللبناينون لليوم الخامس عشر بالشارع اللبنانى، وقد اعلن الحريري استقالته، الاثنين الماضى.