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منظمة الهجرة الدولية تسعى لفتح مكاتب جديدة فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كاثرين نورثينق، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى السودان، إن المنظمة تسعى إلى فتح 3 مكاتب أخرى بالسودان، كما تتطلع إلى إعداد قاعدة بيانات عن اللاجئين للمساعدة فى وضع الخطط، وتقديم الدعم اللازم لهم وإعادة توطينهم ودمجهم فى المجتمع.

واستقبلت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، اليوم الخميس، المسئولة فى المنظمة الدولية للهجرة، وأشادت بجهود المنظمة فى تقديم العون الإنسانى للنازحين السودانيين والمساعدة فى العودة إلى مناطقهم والاندماج فى المجتمع.

من جانبها، استعرضت كاثرين نورثينق مهام المنظمة فى السودان، فى مجال دعم النازحين السودانيين واللاجئين وبناء مساكن وتوفير المياه والتدريب، وكذلك فى مساعدة ودعم ضحايا تجارة البشر.

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وقالت إن المنظمة سوف تقوم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم دعم للسودان بعد تحقيق السلام.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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