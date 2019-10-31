شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب منطقة الخليج العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت اليوم فى الساعة 19:44 مساء حسب التوقيت المحلى لدولة الإمارات، هزة أرضية بقوة 4.6 درجة ريختر فى الخليج العربى شعر بها بعض السكان.

المركز الوطنى للأرصاد

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