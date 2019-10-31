شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يلتقى الرئيس النيجيرى ويبحثان التعاون فى مجالات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى السعودية، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخارى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون فى مجالات الغذاء والطاقة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

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ووفقا للوكالة، حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلىى، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجى.

كما حضره من الجانب النيجيري، وزير الخارجية جوفرى أونياما، حاكم ولاية كاتسينا أمينو بيلو مسارى، حاكم ولاية كبى أبو بكر عتيكو باقدو، حاكم ولاية برنو بابا غانا أومرا، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار ريتشارد أدينى أديبايو، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة عيسى محمد دودو.