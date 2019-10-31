المغرب: لا وجود لأي علاقات تجارية تربطنا بإسرائيل

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

نفى المغرب، الخميس، بشكل قاطع، وجود أي علاقات تجارية تربطه مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة، الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي.

وقال عبيابة ردا على سؤال صحفي حول الموضوع إن "الموقف الرسمي للمملكة المغربية هو أنه لا توجد أي علاقة تجارية مع إسرائيل".

وأضاف: "نؤكد غياب أي علاقة تجارية مع إسرائيل"، مشددا على أن "علاقات المغرب منقطعة رسميا على جميع المستويات مع إسرائيل".

ورفض "عبيابة" التعليق على اعتقال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، بمدينة أرفود شرقي البلاد، عقب احتجاجه على مشاركة شركة إسرائيلية في معرض دولي للتمور بالمملكة، مشيرا أن الملف بيد القضاء.

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وفي وقت سابق، قال الكاتب العام للمرصد، عزيز هناوي، للأناضول، إن النيابة العامة في مدينة الراشيدية (شرق) إن "توقيف ويحمان جاء بعد احتجاجه في المعرض الدولي للتمور، السبت الماضي، على مشاركة شركة إسرائيلية في المعرض، الذي نظمته وزارة الزراعة المغربية، قبل أن تتدخل السلطات لمنع الاحتجاج".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تقدم كبير في تطبيع العلاقات مع دول عربية دون أن يسميها.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية علنية مع إسرائيل.



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