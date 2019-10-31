مصدر عسكري إسرائيلي: سنواصل "العمل" بأجواء لبنان

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قال مصدر عسكري إسرائيلي، الخميس، إن بلاده ستواصل العمل في المجال الجوي للبنان، رغم إطلاق مضادات لبنانية النار على طائرة مسيرة إسرائيلية قبل ساعات.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر العسكري، مفضلا عدم الكشف عن هويته: "لقد عمل الجيش الإسرائيلي وسيواصل العمل في المجال الجوي اللبناني".

ورفض المصدر الكشف عن ماهية المهمات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.

وفي وقت سابق الخميس، أقر الجيش الإسرائيلي بأن نيران مضادة للطيران أطلقت في الأجواء اللبنانية على طائرة إسرائيلية مسيرة.

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وفي هذا الصدد، قال المصدر العسكري الإسرائيلي: "لقد أطلقوا (دون تحديد) أسلحة مضادة للطيران باتجاه الطائرة الإسرائيلية بدون طيار التي لم تصب، حيث واصلت الطائرة مهمتها".

ولم يكشف المصدر عن طبيعة مهمة هذه الطائرة المسيرة.

وتستخدم إسرائيل هذا النوع من الطائرات في مهمات الرصد وجمع المعلومات الاستخبارية.

والخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان، تصدّيه لطائرة "معادية" في سماء الجنوب، وإجبارها على مغادرة أجواء البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.