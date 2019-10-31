القدس.. إسرائيل تقمع وقفة تضامنية مع معتقلين مضربين عن الطعام‎

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

قمعت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، وقفة تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، شارك فيها العشرات أمام "باب العامود"، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن الشرطة منعت استمرار الوقفة، واعتقلت 3 فلسطينيين شاركوا فيها، بينهم محامية في مؤسسة "الضمير" الحقوقية، فرح بيادسة.

وهذه المرة الثانية خلال أسبوع، التي تقدم فيها الشرطة الإسرائيلية على قمع وقفة تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

ويواصل 5 معتقلين فلسطينيين، بينهم شابة عشرينية، إضرابهم عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية احتجاجًا على اعتقالهم الإداري (دون تهمة).

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وأول من خاض الإضراب المعتقل إسماعيل علي (30 عاما) المضرب عن الطعام منذ 100 يوم، ومن بينهم أيضا الشابة هبة اللبدي (24 عامًا)، التي بدأت إضرابها قبل 38 يوما.

والاعتقال الإداري؛ قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

وعادة ما تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.

ووفق إحصائيات فلسطينية رسمية، وصل عدد المعتقلين 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.