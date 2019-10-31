الحريري يستعرض مع ميقاتي مستجدات الأوضاع بلبنان

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
استعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الخميس، مع رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، التطورات في البلاد.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، استقبل الحريري ميقاتي في "بيت الوسط" بالعاصمة بيروت، واستعرض معه آخر المستجدات والأوضاع العامة بالبلاد.
وبعد اللقاء اكتفى ميقاتي بالقول: إن "موقفي معروف، وموقف رؤساء الحكومات السابقين الثلاثة واحد"، في إشارة إلى تأييده وكل من رئيسي الوزراء السابقيْن، فؤاد السنيورة (2005-2009)، وتمام سلام (2014- 2016) استقالة حكومة الحريري.
وميقاتي نائب حالي، وترأس وزراء بلاده لفترتين، الأولى لأشهر قليلة في 2005، والثانية من 2011 إلى 2014.
وتتوافد الشخصيّات السياسية والوفود الشعبيّة إلى "بيت الوسط" من مختلف مناطق بيروت، للتعبير عن تأييدها لمواقف الحريري.
والثلاثاء، استقال الحريري بعد ثلاثة عشر يومًا من الاحتجاجات الشعبيّة في الشارع اللبناني، ليُنفّذ بذلك مطلبًا رئيسيًّا للمحتجّين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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