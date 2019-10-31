السودان.. لجنة لمعالجة أوضاع دبلوماسيين مفصولين تعسفيا بعهد البشير

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجة السودانية، الخميس، تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع الدبلوماسيين والإداريين "المفصولين تعسفيا"، من الوزارة، خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اطلعت عليه الخليج 365.

وأوضح البيان أن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، أصدرت قرارا بتشكيل اللجنة بناء على الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس/آب الماضي بين المجلس العسكري (المنحل) وقوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الاحتجاجي).

وأوضح أن مهام اللجنة المكونة من 6 دبلوماسيين وإداريين بالخارجية، حصر وجمع البيانات الخاصة بالدبلوماسيين والإداريين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة من 1989 وحتى تاريخه، ودراستها وتقديم توصيات بشأنها لوزيرة الخارجية.

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وفصل عشرات الآلاف من وظائفهم عقب استيلاء عمر البشير على السلطة في العام 1989 بانقلاب عسكري، تحت مسمي "التمكين" وهو تعيين أنصار البشير وحزبه (المؤتمر الشعبي) في الوظائف الحكومية وفصل غير الموالين للنظام.

وتشير تقديرات غير حكومية إلى أن عدد من فُصلوا تعسفيا خلال الـ 30 عاما الماضية في الخدمة المدنية والعسكرية، يتجاوز 500 ألف، فيما لاتوجد أرقام حكومية حول أعدادهم .

وبدأ السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن تسهم المرحلة الانتقالية الراهنة في إحلال السلام بأرجاء بلدهم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.