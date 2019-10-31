بمناسبة تقاعدة.. تكريم إبراهيم الزويد منسوب مستشفى الزلفي العام

صحيفة الخليج الإلكترونية كرم مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد، أبراهيم بن صالح الزويد، على جهوده المبذولة بالمستشفى و تفانيه بالعمل خلال فترة عمله، وذلك بمناسبة تقاعده عن العمل .

ومن جانب آخر قام منسوبي قسم مركز المعلومات (الحاسب الألي) بالمستشفى بتكريم زميلهم بهذه المناسبه وذاك بتقديم درع تذكاري وهدايا اخرى قدمها نيابة عنهم رئيس قسم مركز المعلومات (الحاسب الألي) الأستاذ عباد بن عبدالكريم البدر، وقد تخلل هذه المناسبة إقامة مأدبة عشاء .

وقد عبر “الزويد” عن سعادته بهذا الحفل و التكريم و المبادره الجميلة التي تنم عن روح الإخاء والوفاء وقدما شكرهم لإدارة المستشفى ولزملائه الأوفياء. منسوبي قسم مركز المعلومات (الحاسب الألي) بالمستشفى بتكريم زميلهم بهذه المناسبه وذاك بتقديم درع تذكاري وهدايا اخرى قدمها نيابة عنهم رئيس قسم مركز المعلومات (الحاسب الألي) الأستاذ عباد بن عبدالكريم البدر Advertisements عبدالعزيز المنيفي و ماجد العنزي الموظفين بقسم الحاسب الألي, يقدمان هدية لزميلهم المتقاعد إبراهيم الزويد انشر الخبر :

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