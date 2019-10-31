دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تدعم هاتف Mi CC9 Pro بقدرة 5260 mAh في البطارية مع شاحن 30W ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت شركة شاومي بعض من مواصفات هاتفها المرتقب Mi CC9 Pro من خلال الإعلانات التشويقية التي نشرت من الشركة، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على دعم الهاتف بقدرة بطارية 5260 mAh مع شاحن 30W.

كشفت شركة شاومي عن الكثير من المواصفات التي ينطلق بها إصدارها القادم Mi CC9 Pro في مؤتمر 5 من نوفمبر، واليوم تقدم العملاق الصيني مزيد من التفاصيل عن الهاتف في أحدث الإعلانات التشويقية.

ولقد نشرت شاومي الإعلان التشويقي الجديد على صفحتها في Weibo، حيث أكدت من خلاله على قدرة البطارية في الهاتف التي تصل إلى 5260 mAh، يدعمها شاحن بتقنية الشحن السريع وبقدرة 30W، حيث من المقرر أن يدعم شحن نسبة 58% في 30 دقيقة فقط، بينما يستغرق 35 دقيقة أخرى ليتم شحن الهاتف بشكل كامل.

كما كشف الإعلان التشويقي السابق عن الشاشة المنحنية من الحواف المميزة لهاتف Mi CC9 Pro، كما ينطلق الهاتف بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

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كما أشار شاومي إلى أن تصميم هاتف Mi CC9 Pro يتميز بسماكة معتدلة تدعم تجربة مريحة وسلسة في إستخدام الهاتف، كما أن الهاتف يضم شاشة hyperbolic بتصميم منحني في 4 جهات.

يذكر أن هاتف Mi CC9 Pro يضم واحدة من أهم المميزات في مستشعر 108 ميجا بيكسل للكاميرة الخلفية، كما ينطلق الهاتف بمعالج Snapdragon 730G، لذا نترقب إعلان شاومي الرسمي عن الهاتف في 5 من نوفمبر.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تدعم هاتف Mi CC9 Pro بقدرة 5260 mAh في البطارية مع شاحن 30W ظهر على التقنية بلا حدود.