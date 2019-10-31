دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تسريب صورة هاتف موتورولا المقبل القابل للطي RAZR

هاتف RAZR القابل للطي سيتم الكشف عنه في 13 من نوفمبر المقبل كما سبق وأعلنت الشركة

نشر المدون التقني الأمريكي إيفان بلاس صورةً عبر حسابه في تويتر لهاتف موتورولا القادم القابل للطي RAZR حيث يبدو الهاتف على تصميم مشابه بشكل كبير لهاتف RAZR الكلاسيكي الذي أطلقته الشركة عام 2004 حيث حاز على شعبية كبيرة حينها.

والواضح من الصورة التي لم تكشف الكثير عن الهاتف أن تصميم RAZR سيأتي على نسق مشابه للتسريبات التي تحدثنا عنها بالإضافة لطلب تسجيل براءة الاختراع الذي قامت الشركة بتسجيله مسبقاُ له، باحتواءه على مفصل في المنتصف مختلف عما شهدناه في هواتف الشركات الأخرى القابلة للطي من حيث طريقة فتحه بشكلِ أفقي وعند طيه يصبح مناسب جداً للوضع في الجيب.

وبالنظر للصورة يمكن ملاحظة زر في منتصف الشق السفلي للهاتف الذي يحوي نتوء داخلي مشابه لذلك الذي المتواجد في النسخة الكلاسيكية من الهاتف، بحيث يبدو وكانه زر القائمة الرئيسية (الهوم).

فيما من المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف حوالي 1500 دولار أمريكي حسب ما أشارت صحفية وول ستريت جورنال في تقرير سابق نشرته بداية العام، مع العلم أن الشركة قد حددت 13 من نوفمبر القادم موعداً للكشف عن الهاتف حيث سنتعرف على السعر وباقي تفاصيل ومواصفات RAZR القابل للطي التي مازالت مجهوله.

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المصدر

Eve-an Blass

التدوينة تسريب صورة لهاتف موتورولا المقبل القابل للطي RAZR ظهرت أولاً على عالم التقنية.