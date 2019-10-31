شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء البحرين: الملك حمد يتلقى دعوة حضور منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، تلقى رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن دعوته لحضور منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، الذى تستضيفه مصر، فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر المقبل.

ووفقا للوكالة الرسمية، سلمت الرسالة للعاهل البحرينى، السفيرة سهى إبراهيم محمد رفعت، سفيرة مصر لدى المملكة، خلال استقباله لها فى قصر الصخير، اليوم الخميس.

وأعرب العاهل البحرينى، عن شكره وتقديره لأخيه الرئيس المصرى، على هذه الدعوة الكريمة، مشيداً بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة وراسخة، وبالمستوى المتطور الذى وصل إليه التعاون والعمل المشترك على كافة الصعد.



الملك حمد يستقبل سفيرة مصر لدى البحرين

Advertisements

كما أعرب العاهل البحرينى، عن تقديره واعتزازه بالدور التاريخى العريق الذى تضطلع به جمهورية مصر العربية الشقيقة على المستوى الإقليمى والعالمى، ومساهماتها الهامة فى خدمة الحضارة الإنسانية، من خلال مد جسور الصداقة والتواصل والحوار بين مختلف الثقافات.

وأكد الملك، على الدور المحورى الذى يضطلع به الشباب فى بناء نهضة الأوطان وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وضمان استدامتها، متمنياً لأعمال منتدى شباب العالم كل التوفيق والنجاح فى تلبية تطلعات الشباب وخدمة قضاياهم.