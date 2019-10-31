شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية بينها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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