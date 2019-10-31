شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية : أكثر من نصف الأدوية فى السوق الفلسطينية صناعة محلية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الكيلة فى بيان صحفى، عشية يوم المنتج الفلسطينى ، الذى يصادف الأول من شهر نوفمبر المقبل ، أن صناعة الأدوية البشرية فى فلسطين باتت من الصناعات الواعدة، وحققت تقدما ملحوظا فى السنوات الماضية، مشيرة إلى وجود سبعة مصانع أدوية فى فلسطين بطاقة استيعابية تفوق 1500 موظف، فيما حصلت خمسة منها على شهادة التصنيع الجيد الفلسطينى والتى تمنح حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، إضافة الى حصول بعض هذه المصانع على شهادة التصنيع الجيد من دول أوروبية وعربية.
وأشارت، إلى أن المنتج الدوائى الوطنى بات ينافس المنتج الأجنبي، وعدة مصانع أدوية فلسطينية باتت تصدر أدويتها إلى الخارج، مبينة أن جودة الدواء المحلى لا تقل عن الدواء المستورد، حيث يتم تسجيله حسب التعليمات المعتمدة فى الوزارة، ويتم فحصه قبل طرحه فى الأسواق، انطلاقا من رؤية وزارة الصحة التى تسعى لتقديم خدمات صيدلانية عالية الجودة، وتوفير الأدوية المأمونة ذات الجودة والفعالية للمواطن الفلسطينى.
وقالت الكيلة، إن وزارة الصحة تعطى أولوية للأدوية المصنعة محليا بنسبة (15%) كأولوية فى العطاءات الحكومية عند مقارنتها مع مثيلاتها من الأدوية المستوردة.
وأوضحت، أن الأدوية البشرية المصنعة محليا لها الأولوية فى دراسة ملفات تسجيلها من حيث عدد الكادر العامل لدراسة تلك الملفات.
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