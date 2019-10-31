ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الخزانة الأمريكى العلاقات المشتركة

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و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء بالوزير الأمريكى وبحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين فى الجوانب المالية والاستثمارية والتجارية والفرص المستقبلية لتطويرها.
كما استعرض الجانبان، جهود البلدين المشتركة، ودورهما الفاعل فى تجفيف منابع تمويل الإرهاب بأشكاله كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطنى، و على بن حماد الشامسى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطنى، و على سعيد مطر النيادى مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، و خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشئون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعى وكيل ديوان ولى عهد أبوظبى.
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