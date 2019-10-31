شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب والهلال الأحمر: دعم 1.7 مليون لاجئ سورى فى تركيا بـ500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم إلى حوالى 1.7 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا، وذلك من خلال تمويل تصل قيمته إلى 500 مليون دولار وعبر شراكة بين الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر وجمعية الهلال الأحمر التركي.

وأوضح اتحاد جمعيات الصليب - في بيان اليوم الخميس، أنه من خلال التمويل ستقدم مساعدة شهرية عن طريق بطاقات السحب الآلي للاجئين السوريين الأكثر ضعفًا في تركيا، وبموجب شبكة الأمان الاجتماعى الطارئ بتحويلات نقدية متعددة الأغراض تسمح للعائلات اللاجئة بأن تقرر بنفسها كيفية تغطية احتياجاتها الأساسية مثل: (الإيجار - النقل - الفواتير - الطعام - الدواء).

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من جهته.. قال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب "الحاد إس سي ": "إن هذه المنح النقدية تمنح اللاجئين السوريين الاستقلالية لتلبية الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم، كما تمنحهم قوة الاختيار"، لافتًا إلى أنه من خلال هذا البرنامج سيوفر والهلال الأحمر التركي ما يقرب من 18 يورو شهريًا من خلال البطاقات المدفوعة مسبقًا.



وأشار إلى أن العائلات ستتلقى علاوات ربع سنوية على أساس حجم الأسرة وذلك إلى جانب المدفوعات للمستفيدين من ذوي الإعاقة، منوهًا بأن هذا البرنامج سيشارك فيه حوالي 300 شخصًا من موظفي الهلال الأحمر التركي، وبما يضمن المشاركة الوثيقة مع المجتمعات المحلية طوال مدة البرنامج.

ولفت الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب إلى أن هذا البرنامج الإنساني يعد الأكبر في تاريخ الاتحاد كما سيكون أكبر برنامج ينفذه الاتحاد على الإطلاق.

