شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية: اتفاق الرياض يعد خطوة مهمة ضد المشروع الإيرانى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
وقال الحضرمى، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس، إن اتفاق الرياض يعد خطوة مهمة لتوحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثى الإيرانى فى اليمن.
وثمن وزير الخارجية اليمنى، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير، الجهود المثمرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وقال إنها كان لها الدور الأبرز فى تعزيز دور الحكومة الشرعية وتصحيح المسار من أجل الاصطفاف ضد المشروع الحوثى الإيرانى التوسعى فى اليمن.
وأشارت القناة، إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق يأتى عقب بذل السعودية جهودا مكثفة ومتواصلة لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثى واستعادة الدولة والقضاء على التدخل الإيرانى فى اليمن.
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