شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله : استقالة سعد الحريري مضيعة للوقت اللازم للإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكتلة البرلمانية ، لحزب الله، اللبنانى ،اليوم، الخميس، إن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مضيعة لمزيد من الوقت اللازم للإصلاحات التي تعتبر على نطاق واسع ضرورية، لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.

وفي بيان عبر التلفزيون تلاه أحد أعضاء الكتلة عبرت الكتلة عن أملها في أن تأخذ مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد مسارها الطبيعي.

كما نددت الكتلة البرلمانية لحزب الله بما قالت أنه تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية للبنان وغيره.

كما دعت الكتلة البرلمانية لحزب الله الرئيس اللبنانى ميشيل عون إلى بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

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وقالت الكتلة في البيان ‭‭"‬‬تدعو الكتلة حاكمية المصرف المركزي‭‭ ‬‬إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الآيلة إلى ضمان عدم تفلت الوضع النقدى فى البلاد و خصوصا إبان هذه المرحلة الدقيقة والصعبة".