قتيل و44 مصابًا بإطلاق قنابل غاز على متظاهرين ببغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أفاد مصدر طبي عراقي، الخميس، بأن متظاهرا قتل وأصيب 44، جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين وسط العاصمة بغداد.

وفي حديثه للأناضول، قال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "دوائر صحة بغداد (حكومية) سجلت اليوم مقتل متظاهر وإصابة نحو 44 آخرين بجروح مختلفة".

بدوره، أفاد مراسل الخليج 365 بأن القتيل والمصابين سقطوا على خلفية إطلاق قوات الأمن وابلا كثيفا من القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين عن جسر الجمهورية الذي يفصل المتظاهرين في ساحة التحرير عن المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وحتى الساعة 15.40 تغ، لم تصدر إفادة من السلطات بخصوص القتيل.

وتزايدت الحشود في ساحة التحرير على نحو ملحوظ، الخميس، بالتزامن مع تراجع أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في الأيام السابقة.

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ومنذ أيام يحاول المتظاهرون عبور الجسر للوصول إلى المنطقة الخضراء إلا أن قوات الأمن تحول دون ذلك.

ويشهد العراق، منذ يوم الجمعة، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتخللت الاحتجاجات على مدار الشهر أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا وآلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى، وفق لجنة برلمانية عراقية، وسط غياب الاحصاءات الرسمية.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في خطاب متلفز، إنه يدعم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة، داعيا في الوقت ذاته إلى محاسبة المسؤولين عن العنف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.