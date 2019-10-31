إسرائيل تصادق على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن الحكومة صادقت مطلع الشهر الجاري على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأضافت "السلام الآن"، التي تُعنى بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في تقرير حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، الخميس، إن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صادق على هذه الوحدات في جلسة عقدها في العاشر من الشهر الجاري.

وقالت:" وافق المجلس على خطط لبناء 2342 وحدة سكنية في المستوطنات، وفقًا لمحضر الاجتماع المنشور".

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وأشارت "السلام الآن" إلى أن السلطات الإسرائيلية وافقت على خطط لـ 8337 وحدة سكنية في المستوطنات منذ بداية العام الجاري، بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2018 .

وذكرت "السلام الآن" أن إسرائيل، صعّدت الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، حيث تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط ​​الوحدات السكنية في السنوات الثلاث التي سبقتها والتي كانت 3635 وحدة سكنية.

واعتبرت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يواصل تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية".

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