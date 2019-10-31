رئيس الوزراء القطري يزور البرلمان التركي

أنقرة/ سنان أوصلو/ الخليج 365

زار رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، مقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وكان في استقبال آل ثاني والوفد المرافق له، رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

وعقب ذلك ترأس شنطوب وآل ثاني الاجتماع بين وفدي البلدين، شارك فيه رئيس الصداقة البرلمانية التركية القطرية، النائب عن حزب العدالة والتنمية، وحيد كيلار.

Advertisements

كما أجرى آل ثاني والوفد المرافق له جولة في الأقسام التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي استهدف البرلمان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016 على يد منظمة "غولن" الإرهابية.

وأمس التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آل ثاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.