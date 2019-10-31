تشاووش أوغلو يبحث مع رئيس مجلس الوزراء القطري العلاقات الثنائية

أنقرة / نازلي يوزباشي أوغلو/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر آل ثاني، العلاقات الثنائية والعديد من القضايا الإقليمية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الخميس، في العاصمة التركية، أنقرة.
وصرح تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر قائلا "بحثنا العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في المنطقة".
وأعرب عن شكره لقطر قائلا "نشكر قطر على دعمها لعملية نبع السلام".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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