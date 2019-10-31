بغداد (العراق) / أمير السعدي / الخليج 365
قال الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، إنه يدعم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، داعيا في الوقت ذاته إلى محاسبة المسؤولين عن العنف.
وأضاف صالح في خطاب موجه للعراقيين بثه التلفزيون الرسمي، أن "اللجوء إلى العنف مرفوض في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، .. وأحث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات".
وتابع أن "المطلوب حاليا اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المسؤولين عن العنف في الاحتجاجات"، مشددا في الوقت ذاته على حصر السلاح بيد الدولة.
وقال إن البلد لن يشهد الأمان إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة.
وأشار أنه سيوافق على "إجراء انتخابات مبكرة بناء على قانون جديد ومفوضية مستقلة للانتخابات".
ويأتي هذا الخطاب كمحاولة لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد خلال اكتوبر/ تشرين الأول الجاري والتي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
يتبع //
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس العراق يدعم انتخابات مبكرة ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.