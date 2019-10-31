رئيس العراق يدعم انتخابات مبكرة ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن العنف

بغداد (العراق) / أمير السعدي / الخليج 365

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، إنه يدعم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، داعيا في الوقت ذاته إلى محاسبة المسؤولين عن العنف.

وأضاف صالح في خطاب موجه للعراقيين بثه التلفزيون الرسمي، أن "اللجوء إلى العنف مرفوض في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، .. وأحث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات".

وتابع أن "المطلوب حاليا اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المسؤولين عن العنف في الاحتجاجات"، مشددا في الوقت ذاته على حصر السلاح بيد الدولة.

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وقال إن البلد لن يشهد الأمان إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة.

وأشار أنه سيوافق على "إجراء انتخابات مبكرة بناء على قانون جديد ومفوضية مستقلة للانتخابات".

ويأتي هذا الخطاب كمحاولة لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد خلال اكتوبر/ تشرين الأول الجاري والتي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

يتبع //

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