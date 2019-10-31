"حزب الله" يعلن التصدّي لطائرة مسيّرة "معادية" جنوبي لبنان

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365
أعلن "حزب الله" اللبناني، الخميس، تصدّيه لطائرة معادية في سماء الجنوب، وإجبارها على مغادرة أجواء البلاد.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة لبنان، باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار.
وفي بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، قال "حزب الله":"بعد ظهر الخميس، عند الساعة الثانية و5 دقائق (بالتوقيت المحلي)، تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة، لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان".
وأضاف البيان أن المقاومة "أجبرت" الطائرة المسيرة "على مغادرة الأجواء اللبنانية"، دون تفاصيل أخرى.
من جانبه، غرّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" قائلًا: "تمّ رصد إطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار".
ولفت أدرعي إلى أن "الطائرة لم تُصب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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