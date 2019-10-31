تل أبيض.. قوات "نبع السلام" تواصل نزع الألغام وتطهير المدينة من المتفجرات

شانلي أورفة/ الخليج 365

تواصل الفرق المختصة لدى قوات "نبع السلام"، في مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة شمالي سوريا، أعمال نزع الألغام وتطهير المدينة من المتفجرات التي خلفها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/بي كا كا".

وفي هذا الإطار، قام الجيش التركي بتفجير قنبلة يدوية في منزل قريب من الحدود التركية، حيث سمع دوي الانفجار من قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة التركية.

من جهة أخرى، يواصل الجيش التركي مساعيه لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في عموم المدينة السورية.

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كما يعمل الجيش التركي على تأمين احتياجات السكان المحليين.

وفي يونيو/ حزيران 2014، احتل تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة تل أبيض ذات الغالبية العربية، وبعد عام تمكن تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" من السيطرة على المدينة بدعم من القوات الأمريكية.

وقام "بي كا كا/ي ب ك" بتهجير السكان العرب والتركمان من المدينة بعد السيطرة عليها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

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