تيار الحريري يجدد دعوته لأنصاره إلى عدم قطع الطرق

بيروت / بلال البقيلي / الخليج 365

جدد تيار المستقبل اللبناني، الخميس، دعوته لأنصاره إلى عدم قطع الطرق والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية في المحافظة على الهدوء والنظام العام.

وأضاف التيار، في بيان وصل الخليج 365 نسخة عنه، عقب اجتماع برئاسة زعيمه رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، إنه يشدد على "الهوية الوطنية للحراك الشعبي في كل المناطق".

واعتبر أن "الحراك حقق نقلة نوعية في المسار الوطني".

وقال البيان إن الاجتماع، الذي عقد في منزل الحريري وسط بيروت اليوم، "ناقش التطورات الميدانية للانتفاضة الشعبية السلمية والمحافظة على سلميتها رغم محاولات "ميليشياوية للإساءة إليها وإخراجها عن توجهها الوطني وتطييفها(جعلها ذات طابع طائفي)".

Advertisements

يذكر أن لبنان يشهد انتفاضة شعبية منذ يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد قرار الحكومة تضمين ضرائب ورسوم جديدة في موازنة العام المقبل.

ورغم تراجع الحكومة عن قرارها، وتعهدها بتطبيق ورقة وصفتها بالإصلاحية، إلا أن التظاهرات تواصلت في مناطق لبنان كافة، في ظل قطع الطرقات الرئيسية وشلّ الحركة في البلاد.

وفيما تراجعت حدة التظاهرات مساء يوم الثلاثاء الماضي عقب استقالة الحكومة اللبنانية، إلاّ إنها عادت واندلعت مساء أمس بعد حصول مواجهات بين متظاهرين في منطقة العبدة في قضاء عكار شمالي لبنان، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون بإسقاط رموز السلطة كافة، وليس فقط الحكومة، إضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.