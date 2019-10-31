السفارة السعودية في الفلبين تُؤكد سلامة جميع المواطنين عقب الزلزال

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين اليوم (الخميس)، سلامة جميع المواطنين المتواجدين في مدن كوتاباتو ودافاو وتولونا، وذلك عقب الزلزال الذي حدث صباح اليوم.

وأوضحت السفارة في حسابها الرسمي عبر “تويتر”، أن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجة بمقياس ريختر، كما أنها لم تتلقَ أي بلاغات من قبل المواطنين المتواجدين هناك.

وكانت السفارة قد دعت المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة الفلبينية.