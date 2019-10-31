إيقاف قبول دعاوى إجبار المرأة على العودة لبيت الزوجية

صحيفة الخليج الالكترونية وجه نائب وزير العدل سعد بن محمد السيف تعميما لكافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية حول تعميم الوزارة الخاص بشأن نظام التنفيذ والذي نصت المادة الخامسة والسبعين منه على ما يلي: (لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا) وبناء على الدراسة المعدة حول الدعاوى المقدمة لإلزام المرأة بالعودة لبيت الزوجية وما تضمنته الدراسة من التوصية بحذف تصنيف هذه الدعاوى فقد جرى حذف هذه التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة ناجز. انشر الخبر :

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