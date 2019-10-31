وظائف شاغرة بغرفة الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت غرفة الرياض عن توافر 143 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص. وأوضحت أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 2019/11/03م. وينتهي يوم الخميس الموافق 2019/11/06م، من خلال الرابط التالي: هنا انشر الخبر :

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