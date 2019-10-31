طفل بالروضة يؤم زملاءه في صلاة الاستسقاء بالقصيم (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أمّ طفل في إحدى رياض الأطفال بمحافظة بريدة بمنطقة القصيم زملاءه في صلاة الاستسقاء اليوم الخميس في حرم روضتهم. ووثق مقطع فيديو متداول، أطفال روضة الدار الأهلية ببريدة بالقصيم، وهم يؤدون الصلاة ويرددون الدعاء خلف زميلهم. Advertisements

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