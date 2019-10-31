اخبار الخليج

طفل بالروضة يؤم زملاءه في صلاة الاستسقاء بالقصيم (فيديو)

0 نشر
محمد النحاس 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل بالروضة يؤم زملاءه في صلاة الاستسقاء بالقصيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أمّ طفل في إحدى رياض الأطفال بمحافظة بريدة بمنطقة القصيم زملاءه في صلاة الاستسقاء اليوم الخميس في حرم روضتهم.

ووثق مقطع فيديو متداول، أطفال روضة الدار الأهلية ببريدة بالقصيم، وهم يؤدون الصلاة ويرددون الدعاء خلف زميلهم.

 

Advertisements

 

232063d6-a5ac-4e8d-b49a-2174a49bd4d0

907669e6-f7de-4143-b463-b2ddd6188377

0ef81d1d-28ea-4b30-9ce0-663e9b5a9cec

4a0de341-3431-47f4-9a3d-8c7a6e908bea

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طفل بالروضة يؤم زملاءه في صلاة الاستسقاء بالقصيم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا