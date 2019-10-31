إسرائيل توافق على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة

أعلنت منظمة غير حكومية عن موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2342 وحدة سكنية استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب منظمة "السلام الآن"، فإن لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية أقرت بناء هذه الوحدات خلال اجتماع عقد في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر ولم تتضح تفاصيله بعد.
وأضافت المنظمة "يواصل نتانياهو تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال التشجيع على مزيد من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية".
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