260 مليار دولار سيولة لدى «آبل» رغم تراجع مبيعات «ايفون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «آبل» عن أرباح أعلى من المتوقّع في الربع الأخير من سنتها المالية، مدفوعة بنموّ الخدمات الرقمية والأكسسوارات الموصولة الذي ساهم في التعويض عن تراجع مبيعات هواتف «أيفون».

وقد تراجعت الأرباح في الربع الذي انتهى في أيلول/سبتمبر بنسبة 4% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي إلى 13,7 مليار دولار، في حين ارتفعت العائدات بنسبة 2% إلى 64 مليار دولار.

وسجّلت «آبل» التي تستعدّ لإطلاق خدمتها للبثّ التدفقي هذا الأسبوع، ارتفاعاً شديداً في عائدات خدماتها التي تشمل الموسيقى والمدفوعات الإلكترونية والبرمجيات المعلوماتية، فضلاً عن قسم الأكسسوارات الموصولة، مثل ساعات «آبل ووتش» والسمّاعات.

وقال المدير التنفيذي لـ«آبل» تيم كوك إن الشركة حقّقت أعلى ارتفاع في عائداتها في الربع الأخير من سنتها المالية.

وقال دان ايفز المحلّل لدى «ويدبوش» في رسالة إلى المستثمرين «لم تشب أي شائبة هذا الربع... رغم أن الشركة هي في عين عاصفة الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين».

وأشاد «كوك» بهذه النتائج، واصفاً إياها بـ «خاتمة سعيدة للسنة المالية 2019»، ومشيراً إلى أن الشركة «حققت أرقاماً قياسية في فئات عدّة من الخدمات». وكشفت «آبل» التي توقّفت عن نشر المبيعات المحدّدة لهواتف «أيفون» بالقطع، أن عائدات هذه الأجهزة تراجعت بنسبة 9% في هذا الربع إلى 33,4 مليار دولار.

عائدات الأكسسوارات

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وشكّلت الخدمات 20% من العائدات، بحسب كبير المسؤولين الماليين في الشركة لوكا مايستري، مع نموّ بنسبة 18% في هذا المجال إلى 12,5 مليار.

ونمت عائدات الأكسسوارات الموصولة بنسبة 54% إلى 6,5 مليار دولار بدفع من ازدياد مبيعات ساعات «آبل ووتش» وسمّاعات «اير بادز».

وتراجعت مبيعات «آبل» تراجعاً بسيطاً في الصين وأوروبا واليابان، لكن تمّ التعويض عن هذا التراجع بمبيعات أعلى في أمريكا الشمالية وبلدان آسيوية أخرى.

وقال ايفز «الأهم هو أن مبيعات هواتف آي فون في الصين أتت أعلى من توقعاتنا وتوقعات وول ستريت وهي في طريقها إلى النموّ في المنطقة».

وتسعى «آبل» إلى تنويع مصادر دخلها في ظلّ انحسار سوق الهواتف الذكية واحتدام المنافسة فيها.

وكشفت الشركة التي أطلقت النموذج الحادي عشر من هواتف «أيفون» منذ فترة أنها ستتيح لزبائنها شراء الأجهزة بسعر من دون فوائد يقسّط على 24 شهراً في حال الدفع بواسطة بطاقتها الائتمانية «آبل كارد».

وأعرب كوك عن تفاؤله بمستقبل هواتف «أيفون». وكشفت «آبل» أن سيولتها المتاحة في نهاية الربع تساوي 260 مليار دولار.

خدمة «آبل تي في»

وصدر هذا التقرير قبل يومين من إطلاق خدمة «آبل تي في» للبث التدفقي التي من شأنها أن تزاحم «نتفليكس» وجهات أخرى تنوي خوض هذا المجال الواعد، مثل «اتش بي او ماكس».

وقال ايفز إن «آبل» تتميّز «بقائمة شيّقة من العروض الجديدة وتشير التقديرات إلى أنها استثمرت 6 مليارات دولار سنوياً لتعزيز محتوياتها الأصلية في مجال البث التدفقي».

ومن المرتقب أن تستقطب «آبل» قاعدة واسعة من الزبائن مع أسعار تنافسية تبلغ خمسة دولارات في الشهر لخدمتها الجديدة هذه، وعدد مستخدمي هواتف «أيفون» مقدّر في العالم بحوالي 900 مليون. كما أنها تتيح استخدام هذه الخدمة بشكل مجاني لمدّة سنة كاملة مع شراء جهاز جديد.

وقال كوك للمحللين «نحن فخورون جداً بمحتوياتنا ونرغب في أن يشاهدها أكبر عدد ممكن من المتتبّعين». (أ.ف.ب)