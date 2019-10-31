1.72 مليار أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال 9 شهور بنمو 2.3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى للعام الحالي 1.72 مليار درهم بزيادة 2.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت الربحية خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزون) إلى 2.06 مليار درهم وبنسبة نمو قدرها 10.6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأكدت الشركة، ارتفاع الربحية خلال الربع الثالث من هذا العام قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزون) بنسبة 10% لتبلغ 698 مليون درهم، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وذلك بفضل جهود تحسين كفاءة التشغيل.

وسجّلت كميات الوقود المباعة ارتفاعاً 3.9% خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي وذلك نتيجة لتحسّن مبيعات قطاع التجزئة في كل من أبوظبي والإمارات الشمالية، بالإضافة إلى مساهمة مبيعات المحطات الجديدة في دبي، وارتفاع كميات الوقود المباعة في القطاع التجاري. كما أسهمت العروض الترويجية في دعم زيادة كميات الوقود المباعة خلال أشهر الصيف. كما ارتفع إجمالي أرباح المبيعات غير البترولية بنسبة 16.6% خلال الربع الثالث من العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بالبرنامج الخاص لتجديد متاجر التجزئة التابعة للشركة والذي حسّن تجربة التسوق لدى العملاء وساهم في تحسين الهوامش الإجمالية وزاد متوسط حجم سلة المشتريات بنسبة 6.5% خلال الربع الثالث من العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي الربح 549 مليون درهم للربع الثالث من العام الحالي وذلك في دليل على قوة الأداء التشغيلي. وعند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يُظهِرُ صافي الربح انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.7% وذلك نتيجة غياب مكاسب المخزون التي حققتها الشركة في الربع الثالث من عام 2018 والناتجة عن عمليات غير تشغيلية.

الارتقاء بتجربة عملائنا

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: يعد التميز هدفاً أساسياً في أدنوك للتوزيع، واليوم أضفنا له نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام 2019 تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمساهمين والشركاء. وتأتي هذه النتائج مدعومة بتحسّن كميات الوقود المباعة، ونتيجة تركيزنا على الارتقاء بتجربة عملائنا. ولضمان استمرارية هذا الأداء، سنعمل على تسريع عمليات توسّعنا داخل الدولة، وخصوصاً في المناطق التي تتميز بارتفاع الطلب في دبي، معزّزين نمو أنشطتنا غير البترولية مع السعي المستمر لتطبيق وسائل مبتكرة نرتقي من خلالها بمستوى جودة الخدمة التي تليق بعملائنا الكرام.

وأضاف: نجحت الحملات الترويجية الأخيرة التي قدمت الشركة من خلالها الخدمة المميزة مجاناً في زيادة كمّيات الوقود المباعة بالتجزئة خلال الربع الثالث من العام 2019 لأول مرة منذ الطرح العام الأولي لأسهمنا، وكذلك ساهمت هذه الحملات في تفهم احتياجات ومتطلبات العملاء على نحو أكثر دقة، ما أدى إلى اتخاذ مجلس إدارة الشركة قراراً بتقديم الخدمة المميزة مجاناً لجميع العملاء بدءاً من يوم الأحد 3 نوفمبر، ونحن على ثقة بأن عملاءنا الكرام سيرحبون بهذا القرار، علماً بأنه لن يؤثر في مستوى الربحية أو في سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة وذلك نتيجة استراتيجية الشركة الفعالة لخفض التكاليف وغيرها من المبادرات.

وتابع: نواصل العمل على تنفيذ الوعود التي قطعناها لمساهمينا وعملائنا. وقامت الشركة بالتواصل مع 14 ألف عميل من خلال ورش العمل والاستبيانات، وستستمر شركة أدنوك للتوزيع بتطوير مستوى الخدمات المقدمة من خلال طرح برنامج لمكافأة ولاء العملاء قبل نهاية العام الحالي لتعزيز تجربتهم والارتقاء بها، وهو ما يؤكد أننا نمضي على الطريق الصحيح لنكون شركة وطنية عالمية المستوى والتطلعات.

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1.72 مليار أرباح

وبلغ صافي أرباح الشهور التسعة الأولى للعام الحالي 1.72 مليار درهم بزيادة نسبتها 2.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت الربحية خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزون) إلى 2.06 مليار درهم وبنسبة نمو قدرها 10.6% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي. كما استمر هامش الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بتحقيق الزخم ليبلغ 13.7% خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنحو 12.7% خلال ذات الفترة من العام الماضي. وسجّلت التدفقات النقدية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها المصاريف الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 18.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.94 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من العام 2019. كما ارتفع إجمالي أرباح المبيعات غير البترولية بنسبة 12.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتحرص شركة أدنوك للتوزيع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في مختلف عملياتها، وهو ما ساهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 9.3% خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

رفع عوائد المساهمين

وتركز أدنوك للتوزيع على النمو ورفع العائدات لصالح مساهميها، وهو ما تدعمه السياسة الإيجابية لتوزيع الأرباح. وكانت الشركة قد أعلنت عن خططها لتعزيز النمو في مجال عمليات الوقود وغيرها بهدف تحقيق أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء تفوق 3.67 مليار درهم بحلول عام 2023.