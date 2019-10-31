دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. ردٌّ دبلوماسي من طالب سعودي يثير إعجاب وزير خارجية الإمارات

نال ردٌّ دبلوماسيٌّ لأحد طلاب جامعة الملك سعود بالرياض، إعجابَ وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته للجامعة.

جاء ذلك عندما ردَّ الطالبُ على سؤال وزير الخارجية الإماراتي ممازحًا حين قال: ما عندكم شكاوى على مدير الجامعة؟ فرد الطالب المتخصص في الفيزياء: لو كان عندنا شكاوى فحضورك يغفر له.

وزار وزير الخارجية الإماراتي الجامعة، أمس الأربعاء، برفقة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، مدير جامعة الملك سعود، بحضور الدكتورة إيناس العيسى مديرة جامعة الأميرة نورة.

وتبادل الجانبان الحديث حول عدد من الموضوعات التي تهم مسيرة التعليم، والتعاون المستمر بين الجامعات في البلدين الشقيقين، عقب ذلك قام بجولة داخل الجامعة بدأت بزيارة لمكتبة الملك سلمان المركزية؛ حيث عقد سموّه جلسة حوارية مع عدد من طلاب وطالبات الجامعة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية الشقيقة تعد صرحًا تعليميًّا رائدًا يعمل على إعداد الكوادر الوطنية السعودية الشابة، وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يمكنها من مهارات المستقبل.

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مقدم من سكاي نيوز

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وأشاد بالطلبة السعوديين المنتسبين للجامعة الذين أظهروا طموحًا كبيرًا ودأبًا وحرصًا على المُضِيِّ قُدُمًا في مسيرتهم التعليمية بهذه المؤسسة العريقة، والتي تمنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، ورؤية المملكة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقطاعات كافة.

وأكد الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات الوطنية السعودية والإماراتية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والشراكة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.