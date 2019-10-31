العراق: ما مصير رئيس الوزراء بعد تراجع دعم النخب السياسية له وتصاعد وتيرة الاحتجاجات؟

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قتل شخصان خلال محاولة قوات الأمن العراقية منع محتجين من بلوغ المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد. ويأتي هذا في الوقت الذي يتراجع فيه دعم النخب السياسية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يعتقد المحتجون أن الإطاحة به ليست كافية ويرون أن النخبة السياسية غارقة في الفساد وتتحمل المسؤولية عن الصعوبات الاقتصادية الواسعة في البلاد. وكان عبد المهدي قد وعد بالإصلاح وإجراء تعديل وزاري إلا أن ذلك لا يبدو كافيا لإخماد الاحتجاجات.
قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصين اليوم الأربعاء بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رأسيهما في محاولة لمنع المحتجين من دخول المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد.
وأصيب 175 شخصا مع تدفق محتجين من مختلف الطوائف والقوميات على وسط العاصمة بغداد للتعبير عن الغضب تجاه النخبة السياسية التي يرون أنها غارقة في الفساد ومسؤولة عن المعاناة الاقتصادية الواسعة النطاق.
وأخذت التجمعات ذات الطابع الاحتفالي في الشوارع منحى عنيفا مع حلول الليل عندما حاولت مجموعة من المحتجين اقتحام جسر يقود إلى المنطقة الخضراء.
وشوهد صاروخ ينطلق صوب المنطقة الخضراء وسُمع دوي انفجار قادم من ذلك الاتجاه. وتضم المنطقة مباني الحكومة ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وقال الجيش إن الصاروخ انفجر داخل المنطقة وقتل أحد افراد قوات الأمن.
وقد سحبت أقوى شخصيتين في العراق، وهما رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر وزعيم كتلة الحشد الشعبي في البرلمان هادي العامري، دعمهما، وفق ما ورد ليل الثلاثاء الأربعاء، عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك في الوقت الذي تحولت فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وفي حين بدا مصير عبد المهدي مجهولا، قال المتظاهرون إن الإطاحة به ليست كافية بعد أربعة أسابيع من الاضطرابات التي قتل فيها أكثر من 250 شخصا.
وانضمت عائلات من الطبقة المتوسطة مع أطفال صغار إلى شبان من الأحياء الفقيرة أطلقوا على أنفسهم "الشباب الثوري" في مجابهة الغاز المسيل للدموع والمتاريس في ساحة التحرير ببغداد.
وهتف المحتجون قائلين "لا مقتدى ولا هادي"، منددين بما اعتبروه مسعى من زعيمي أكبر كتلتين في البرلمان وهما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي هادي العامري للتشبث بالسلطة من وراء الستار، سواء مع رئيس الوزراء الذي ساعده على تولي المنصب قبل عام أو بدونه.
وطلب الصدر من عبد المهدي الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وعندما رفض رئيس الوزراء ذلك دعا الصدر منافسه السياسي الرئيسي إلى مساعدته في الإطاحة به.
وأصدر العامري بيانا الليلة الماضية اعتبر في بادئ الأمر بمثابة قبول لدعوة الصدر للإطاحة بعبد المهدي. لكن حالة الصمت التي سادت في اليوم التالي تركت مصير رئيس الوزراء في كف القدر.
وقال العامري في البيان "سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة."
وكان من بين المحتجين أيضا فتيات ومسنون، واكتسبت حركتهم قوة دعم وبدوا أكثر أمانا. وعمت حالة من الابتهاج الممزوج بالتحدي وانخرط كثيرون في الغناء والرقص وشرعت مجموعة من الشبان في اللعب، في صورة مخالفة تماما لحالة التوتر التي سادت في وقت سابق هذا الأسبوع عندما سقط عشرات القتلى في أنحاء البلاد.
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مقدم من يورو نيوز
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راشق بوش بالحذاء: إيران تسيطر على العراق
في زيارة كانت الأولى من نوعها إلى العراق، ظهر الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 14 ديسمبر/كانون الأول من العام 2008 إلى جانب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحفي بغية الاحتفال بإقرار الاتفاقية الأمنية بين البلدين، خلال المؤتمر الصحفي لم يتردد مراسل قناة البغدادية العراقية منتظر الزيدي أن يرشق الرئيس بوش بحذائه، قائلا "هذه قبلة الوداع من الشعب العراقى أيها الكلب"، ومنذ هذه اللحظة حظي الزيدي بشهرة واسعة محليا وعالميا ... وبعد أحد عشر عاما على وقوع هذه الحادثة عاد الزيدي مجددا إلى الأضواء بصفته أحد أبرز الوجوه الفاعلة والمؤثرة في الاحتجاجات العراقية الأخيرة والتي خرجت قبل أيام للمطالبة بإسقاط الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي ... وللحديث عن آخر المستجدات في الساحة العراقية، بدءا من المظاهرات، مرورا بمشاركة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ووصولا إلى الدور الإيراني في العراق .. كان ليورونيوز هذا اللقاء الخاص مع الصحفي والمرشح السابق للانتخابات البرلمانية العراقية منتظر الزيدي. يورونيوز: الشارع العراقي يغلي غضبا تنديدا بالفساد والبطالة وسوء الأحوال المعيشية. عشرات الضحايا سقطوا بالرصاص في تلك الاحتجاجات. كيف ترى ما يحدث في الشارع؟ الصحفي منتظر الزيدي: " نحن نتساءل لماذا يقف العالم الحر صامتا أمام هذه المجزرة، هناك أكثر من 1200 جريح سقطوا حتى هذه اللحظة، يوم أمس فقط في مدينة كربلاء الصغيرة قتل 18 شهيدا وجرح عدد كبير برصاص القوات الأمنية. وحتى هذه القوات (الأمنية) المتواجدة في الساحات تعرضت للضرب، إذا من هي القوات التي تقتلنا، كيف يمكن أن يحدث هذا التطهير العرقي من النخبة السياسية الحاكمة تجاه الشعب". وحول مواقف دول العالم قال الزيدي "لم نجد تنديدا ولا تصريحا واضحا إلا بعض التصريحات الخجولة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن الذي يحدث في العراق الآن هو مجزرة كبيرة، نحن نخرج في العراق ونتظاهر ونبتسم حتى لا نعطي العدو الذي يتجسد في السلطة الفاسدة فرحة ونشوة شعوره بالانتصار، ولكن في الحقيقة نحن نشيع عشرات الشباب يوميا". الذي يحدث في العراق هو تطهير عرقي نازي من سلطة الفاسدين ضد المدنيين". يورونيوز: هناك اتهامات بتسيس المظاهرات وبأن هناك أياد خفية وقوى إقليمية تحرّك المحتجين ما قولكم؟ وماذا عن إيران؟ الصحفي منتظر الزيدي: "نحن كمتظاهرين لم تدعمنا أي جهة سواء بالعلن أو بالسر، ولكن في المقابل نجد أن الفاسدين والسلطة يقف معهم النظام الإيراني بقوة وفي العلن، هذه سلطة خارجية أم سلطة داخلية، هذا تدخل خارجي أم تدخل داخلي". وأضاف "يتهمنا إعلام محور الممانعة مرارا وتكرار بأننا تابعين للسعودية ولأمريكا وفي المقابل يصفون أصحابهم في العراق والموالين لإيران والذين جاءوا مع أمريكا بأنهم هم النزيهون والوطنيون .. هذا تناقض". يورونيوز: ما مصير هذه الاحتجاجات؟ هل سيكتب لها النجاح وتحصل على مطالبها؟ المطلوب رئيس وطني وليس مستورد الصحفي منتظر الزيدي: "من الآن ولغاية يوم الجمعة نحن عازمون على إسقاط حكومة الفاسدين، وليس فقط حكومة عادل عبد المهدي. ومن ثم سوف يتم اتخاذ إجراءات أكثر لحل هذا الدستور الطائفي وهذه الحكومة الطائفية. لا نريد للعراق أن يكون لبنانا جديدا، وأن يكون التوظيف على الطائفة وعلى المذهب وعلى العرق، فليكن رئيس الوزراء مسيحي أو سني أو صابئي، فليكن من أي جهة كانت، شرط أن يكون وطنيا، من أبناء هذا الوطن وليس مستوردا". يورونيوز: الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انضم للمحتجين اليوم في النجف. ما قولكم؟ الصدر لعب الموضوع بذكاء بمجرد خروجه ومناصريه في النجف الصحفي منتظر الزيدي: "منذ البداية الكثير من الشباب التابعين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر كانوا متواجدين إلى جانبنا في المظاهرات، الآن الصدر لعب الموضوع بذكاء، باختصار هذا الأمر واحتجازه في محافظته، والتي هي مركز الثقل الشيعي في المنطقة والعراق، هذه الخطوة نشكره عليها لسبب ما، أن الصدر عندما يخرج ليرفع صوته عند المقر الرئيسي للشيعة في العالم والعراق ويقول لهم أنتم تدعمون الفاسدين، هذا أمر نحن نحتاجه في النجف، وهو لم يأت إلى بغداد من وجهة نظري لهذا السبب، لأن النجف هي من تغذي الفاسدين في بغداد، نحتاجه هناك ليكون حائط صد أمام الخطب(أي خطب يوم الجمعة للمرجعية الشيعية في المنطقة) المجاملة للحكومة. يورونيوز: "أيها الكلب" جملةٌ قُلتَها يوماً للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش قبل أن ترشقه بالحذاء الذي تقول إنك اشتريته من مصر. ألا ترى أن الغزو الأمريكي للعراق قد ساهم إلى حد كبير فيما يعيشه البلد اليوم من محاصصة طائفية وفساد وبنية تحتية مهترئة وشحّ المياه في بلاد دجلة والفرات؟ يسموننا أتباع السفارة الأمريكية وهم الوطنيون الصحفي منتظر الزيدي: "حكومة الاحتلال مرفوضة، وهي من جاءت بالويلات. الدستور الذي كتبه السفير الأمريكي السابق في العراق بول بريمر نريد أن نسقطه الآن، الحكومة وضعتها أمريكا ونسقطها الآن، البرلمان وضع له بريمر القوانين ونريد أن نسقطه الآن، المحاصصة الطائفية وضعتها أمريكا ونريد أن نسقطها، من جاء على ظهر الدبابة الأمريكية من الشيعة والسنة وغيرهم نريد أن نسقطهم الآن، كل هذه المشكلة التي جاءت بها أمريكا نريد أن نسقطها وبالتالي يسموننا أتباع السفارة الأمريكية وهم الوطنيون". كفى لإيران السيطرة على العراق وبالنسبة للتدخل الإيراني، شدد الزيدي على دور إيران الرئيسي في العراق قائلا "إيران لا تتدخل بالعراق، وهذا أمر مغلوط، إيران تسيطر على العراق ولا تريد أن تترك هذا البلد وشأنه. نحن لا نكره إيران، ولا نكره السعودية ولا نكره تركيا، ولكن نقول لهم كفوا أيديكم عنا، الشعب العراقي الحر لا يقبل أن يكون عبدا. لا نحتاج الدعم للمقاومة، لدينا مقاومة في العراق وأخرجنا المحتل وكفى، ولا ينقصنا نفط وغاز وخيرات لتقولون نريد أن نعطيكم المال، أعطوا هذه الأموال لمن يحتاجه، كفى لإيران سيطرة على العراق". يورونيوز: عن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تجاوبا مع مطالب المحتجين، هل يمكن أن يتحقق هذا المشهد في العراق؟ قال الزيدي " نحيي من خلال يورونيوز الشعب اللبناني البطل الذي انتفض على الفاسدين أسوة بالشعب العراقي. نحن كشعب عربي واحد نجتمع ضد الفاسدين وضد تدخل أي دولة، نحن على العلن ونقولها سواء في لبنان أو في العراق، نحن ضد تدخل أي دولة، هل تملك السلطة في لبنان أو في العراق الجرأة لتقول لا للتدخل الخارجي في بلادنا". للمزيد على يورونيوز: بعد عامين من الهدوء النسبي خيبة أمل جديدة تزرع الخوف بين العراقيين قادماً من الرياض.. وزير الدفاع الأمريكي في بغداد لمناقشة وضع قواته في المنطقة في أول أيام الحداد الوطني في العراق.. تعديل وزاري مرتقب لمعالجة الأزمة السياسية
Euronews (Ar)
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بالفيديو: مهاجرون يتعرضون للاغتصاب والتعذيب والابتزاز في اليمن
يهاجر عشرات الآلاف سنوياً من شرق القارة الإفريقية إلى اليمن في كلّ عام، في رحلة مكللة بالأخطار، آملين في الوصول إلى المملكة العربية السعودية، حيث فرص العمل. بين المهاجرين يأمل كثيرون في الحصول على وظيفة في مجال الزراعة أو النظافة في المملكة حتى يتمكنون من مساعدة أسرهم التي غالباً ما تبقى في إفريقيا. يتم العبور إلى شبه الجزيرة العربية بحراً. فالذين يجيئون من جيبوتي مثلاً، يكونوا قد مشوا أميالاً طويلة في الصحراء، في درجة حرارة تفوق أحياناً الخمس وأربعين درجة مئوية، ثم يركبون في القوارب ويتوجّهون إلى اليمن. ويصعد مهاجرون كثر إلى متن القوارب علماً أنهم لم يروا البحر في حياتهم. وفيما يجد البعض طريقة لاجتياز اليمن، التي تمّر في أزمة مأساوية بسبب الحرب، والدخول إلى المملكة العربية السعودية، يعلق البعض الآخر في الدولة الأولى، ويتحول بقاؤهم هناك إلى كابوس. أزمة الهجرة من إثيوبيا حاولت الحكومة الإثيوبية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مكافحة تهريب البشر وكثفت مراقبة الحدود. ولأن السياسات التنموية ليست كافية ولا شاملة بحسب مراقبين، يتجه إثيوبيون ممن يرغبون في الهجرة إلى اتباع أساليبَ أكثر خطراً، منها عبور مسافات واسعة في الصحراء. بحسب مراسل "أسوشييتد برس"، تصل أكثرية المهاجرين الإثيوبيين إلى رأس العارة في محافظة لحج اليمنية، ويعانون، في حال اعتقلوا، من انتهاكات عدّة تُضاف إلى مخاطر السفر البري والبحري الذي خاضوه أساساً. وتحدّث المراسل إلى عشرات الإثيوبيين الذين نجوا من التعذيب والموت، وتظهر الصور أعلاه أحد الشباب الذي تعرّض للتعذيب بشكل كبير بعد أن عجز عن دفع مبلغ 2.600 دولار طالبه به المهربون. قلق بمنظمة الهجرة الدولية بعد رفض سكان قرية يونانية قدوم مهاجرين وقال مهاجر آخر إنه رأى زميلاً له في السفر يموت من الجوع، بينما قالت مهاجرة إنها ما إن نزلت عن متن المركب، اعتقلت لأسبوعين، وتمّ اغتصابها مراراً وتكراراً على يد المهربين. وتقول المهاجرة التي لم تفصح عن اسمها ولم تظهر وجهها أمام الكاميرا إنها طلبت المال من أسرتها، وبعدما دفعت الأسرة المال للمهربين، أفرجوا عنها. وهي حالياً متواجدة في عدن من دون أي مال كما تقول. وليست المهاجرة وحيدة في ذلك طبعاً إذ يعرض تقرير "أسوشييتد برس" أربعة مهاجرين أثيوبيين جالسين أمام مستشفى رأس العارة، والنظر إلى حالتهم الصحية يكفي لإبراز معاناتهم من الجوع سابقاً. هؤلاء يقولون إنهم اعتقلوا 5 أشهر من قبل المهربين الذين كانوا يطعمونهم مرّة واحدة في اليوم ويعاملونهم بلا رحمة. عبدو ياسين، ابن الثالثة والعشرين ربعياً، دفع للمهربين 600 دولار أميركي للسفر من إثيوبيا إلى الحدود السعودية، وبدل أن تتم الصفقة، قام المهربون باحتجازه عند وصوله إلى اليمن، ثم طالبوا بفدية قيمتها 1.600 دولار لإطلاق سراحه. سفينة إنقاذ عالقة منذ 10 أيام وسط البحر وعلى متنها 104 مهاجراً بينهم 41 طفلاً التهريب مستمر والهجرة كذلك رغم كل "شرائط الرعب" التي يعيشها البعض، لا يزال المهاجرون يسلكون الطريق البحرية إلى اليمن، بهدف العبور إلى المملكة العربية السعودية. بحسب "أسوشييتد برس" دائماً، الفقر المدقع في بعض مناطق إفريقيا الشرقية يدفع بالناس إلى التعامل مع أسوأ الخيارات، أي المهربين في هذه الحالة. وبحسب منظمة الهجرة الدولية، تضاعف عدد المهاجرين من إفريقيا إلى اليمن في العام 2018 وبلغ عدد الذين وصلوا الأراضي اليمنية نحو 150.000 مهاجر، ما يفوق بكثير أعداد المهاجرين عبر المتوسط. في الواقع، بحسب المصدر نفسه دائماً، يبدو أن طريق الهجرة الإفريقية إلى اليمن بدأت تعوّض شيئاً فشيئاً طريق الهجرة إلى الشمال الأوروبي، خصوصاً وأن عدد المهاجرين حتى نهاية أيلول/سبتمر من 2019 فاق 107 آلاف مهاجر. تقرير: مهاجرات ولاجئات إفريقيات عرضة للاغتصاب في مصر
Euronews (Ar)
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شاهد: لحم الزرافة يباع على أنه لحم بقر في كينيا وتنزانيا
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كشف تحقيق أجرته مؤسسة الحياة البرية الأفريقية، أن لحم الزرافة يباع، على اعتبار أنّه لحم بقر في عديد من محال الجزارة بكينيا وتنزانيا. المسؤول في مؤسسة الحياة البرية الأفريقية التي تتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقراً لها، عاموس ماثيرو، قال في تصريحات لـ"يورونيوز" عبر خدمة السكايب: "إن تجارة بيع لحم الزرافات قد ارتفعت معدّلاتها كثيراً في الآونة الأخيرة، وإذا ما نظرت إلى الإحصائيات ستجد أننا نفقد الزرافات يوماً إثر آخر". وأضاف ماثيرو موضحاً: "نحن نتحدث عن 3 إلى 5 زرافة يتمّ فقدانها كل شهر، وإذا ما أخذت انخفاض معدّلات الولادة لدى الزرافة، فإننا في المستقبل القريب قد لا تكون لدينا زرافات تتجوّل في هذه المناطق". وكانت دول العالم قد اعتمدت في العام 1973 الاتفاقية التي تحكم التجارة الدولية في النباتات النادرة والحيوانات، وحسب نصوصها، هناك اليوم أكثر من 5600 نوع من الحيوانات وأكثر من 30000 نبات تحت الحماية الدولية. وتطالب دول جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكينيا ومالي والنيجر والسنغال بإدراج حيوان الزرافة في قائمة اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض . ورغم أن الزرافة لا يعد من الأنواع المهددة بالانقراض بعد، لكن من المتوقع أن تنخفض أعداده في العالم، ما لم يتم تنظيم التجارة في أنواعه بشكل صارم. والجدير ذكره أن ثمة تقارير تؤكد أن أنواع الحيوانات والنباتات قد أخذت تتراجع بمعدلات لم يسبق لها مثيل لعدّة أسباب أهمّها الأنشطة البشرية التي تلوث وتستنزف موارد المياه، والتغيرات التي تؤثر على موائل الكائنات الطبيعية بالإضافة إلى تغير المناخ، وفق ما تؤكد منظمة الأمم المتحدة. للمزيد في "يورونيوز": شاهد: وافد جديد في عائلة الزرافات بحديقة حيوانات باريس دراسة: معدل وزن الحيوانات سيتراجع في القرن المقبل شاهد: ثلوج سيبيريا تحفظ رأس ذئب منقرض لأربعين ألف سنة
Euronews (Ar)
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القوات الأمريكية تسيّر أول دورية لها بعد إنسحابها من الحدود في شمال شرق سوريا
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وسار المحتجون على نهج انتفاضة مماثلة في لبنان حيث أجبرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري على الاستقالة.
وقال محتج يدعى كرار سعد (20 عاما) "لن نبرح أماكننا. لا نطلب تغيير عادل عبد المهدي فحسب، بل نريد اقتلاع الحكومة بأكملها.. كلهم لصوص".
ورغم وعود عادل عبد المهدي بالإصلاح وإصدار أوامر بإجراء تعديل حكومي، فإن ذلك ليس كافيا لمعالجة شكاوى المتظاهرين. وأقر البرلمان إجراءات يوم الاثنين تتضمن خفض رواتب المسؤولين. لكن المحتجين وصفوا ذلك بأنه أمر لا يذكر وجاء متأخرا للغاية.
وقد تولى عبد المهدي السلطة قبل نحو عام بعد أسابيع من الجمود السياسي حين فشل الصدر والعامري في حشد المقاعد الكافية لتشكيل حكومة. وعين الاثنان عبد المهدي كمرشح توافقي لقيادة حكومة ائتلافية هشة.
وجرت احتجاجات في خمس محافظات أخرى وخاصة في الجنوب الذي يغلب على سكانه الشيعة. فقد تجمع نحو 800 شخص في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة فضلا عن 500 في الديوانية وأكثر من 1500 في الناصرية حيث أصيب 51 شخصا على الأقل ليلا عندما فتحت قوات الأمن النار لتفريق المحتجين.
وتجمع أكثر من 2000 شخص في البصرة الغنية بالنفط، إذ قال مسؤولون بميناء أم قصر الخاص بالسلع أن العمليات توقفت تماما بعد أن سد المحتجون مدخله في اليوم السابق. وفي محافظة ديالى شرق البلاد على الحدود مع إيران، تجمع نحو 800 شخص في بعقوبة عاصمة المحافظة وأضرموا النار في صور الراحل آية الله الخميني الذي قاد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
فرانس24/ رويترز
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.