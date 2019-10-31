دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تجلب إحدى المميزات الرئيسية في هواتف الأيفون إلى هاتفها القادم Galaxy S11 ظهر على التقنية بلا حدود.

مزيد من التسريبات والتفاصيل حول إصدار العملاق الكوري القادم من الهواتف المميزة Galaxy S11، حيث أشارت توقعات جديدة اليوم إلى أن سامسونج تخطط لجلب ميزة رئيسية من هواتف الأيفون لتقدمها في هواتف Galaxy S11 القادمة.

أكدت أحدث التسريبات اليوم على أن سامسونج قد حددت التصميم النهائي لهاتف Galaxy S11، كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن سامسونج ستقدم مستشعر ToF في كل كاميرة لتحسين آداء تقنية التعرف على الوجه.

في الوقت الذي إتجهت فيه الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتبني تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، إتخذت ابل إتجاه أخر في هاتف iPhone X، حيث ركزت ابل على تطوير تقنية التعرف على الوجه لتقدم آداء أفضل في هواتف الأيفون.

واليوم تؤكد أحدث التسريبات على أن سامسونج ستسير على خطى شركة ابل في تطوير تقنية التعرف على الوجه في هاتقها القادم Galaxy S11.

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ولقد كشف Max Weinbac من مطوري XDA عن تطبيق جديد يطور من سامسونج يعرف بتطبيق Face Service، وهو ما يؤكد على خطط سامسونج لتطوير تقنية التعرف على الوجه، حيث من المتوقع أن تقدم سامسونج التقنية الجديدة في إصدارين من سلسلة هواتف Galaxy S11 القادمة.

يذكر أن تقنية التعرف على الوجه قدمت من قبل بعض الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد سابقاً، لكن دون مستشعر 3D المميز لكاميرة Face ID الخاصة بشركة ابل، إلا أن مستشعر 3D بدأ في الظهور مؤخراً في إصدارات هواوي وشاومي، كما قدم من جوجل في هاتف Pixel 4 ومن المتوقع أن تتجه مزيد من الشركات لاحقاً لتبني هذه التقنية.

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هذا الموضوع سامسونج تجلب إحدى المميزات الرئيسية في هواتف الأيفون إلى هاتفها القادم Galaxy S11 ظهر على التقنية بلا حدود.