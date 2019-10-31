عملية قرصنة تضرب موقع ويب دوت كوم لتسجيل نطاقات الإنترنت

تعرض موقع تسجيل النطاقات ويب دوت كوم لعملية قرصة أدت لتسريب نطاقات إنترنت لمواقع مستخدمين قامت بتسجيلها تحت Web.com واثنين من أشهر النطاقات الأخرى التي تستخدمها الشركة وهما NetworkSolutions.com وRegister.com حسب ما أفاد موقع Krebs on Security.
حيث قامت الشركة على إثر هذا التسريب بتوجيه رسالة تحذيرة لعملائها بضرورة تغيير كلمات المرور عند تسجيل دخولهم لمواقعهم في المرة المقبلة، حيث أن هذا التسريب يعد تهديد جدي لكون مغلب عملاء شركات تسجيل النطاقات هم من أصحاب المواقع؛ حيث يبلغ عددهم 8.7 مليون وفقاً للتقرير.
وجاء في نص التحذير الذي نشرته ويب دوت كوم أن أحد جهات الطرف الثالث تمكنت من الوصول بشكل غير مصرح وغير قانوني لأجزاء محدودة من أنطمة الحاسوب الخاصة بها في أواخر اغسطس الماضي، وبناءً عليه قد تكون بعض معلومات حسابات عملائها قد تسربت، مع تنويها أن بيانات البطاقات الإئتمانية لم تتأثر على إثر هذه القرصنة.
بينما كان أشارت إلى أن ملعومات الاتصال مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بالإضافة لحالة الخدمة التي تقدمها الشركة للعميل قد طالها التسريب.
وقالت الشركة أيضاً مطمئنةً زبائنها أنها تقوم بتشفير كلمات المرور للحسابات حيث أنها تجزم أن تكون قد طالتها عملية التسريب، مع إعادة توجيها للعملاء لضرورة إتباع الخطوات الروتينية في مثل هذه الحالات بتغيير كلمات المرور بشكل دوري واختيارهم كلمات مرور قوية.
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