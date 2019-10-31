دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تقدم هاتف iPhone 5G العام المقبل مع معالج بدقة 5 نانومتر ومودم X55 من كوالكوم ظهر على التقنية بلا حدود.

قدم الكثير من عمالقة تصنيع الهاتف هذا العام الإصدارات الخاصة بهم من هواتف 5G، إلا أن ابل تتخطى هذا العام لتقدم هاتف iPhone 5G العام المقبل، والذي يأتي برقاقة معالج بدقة 5 نانومتر ومودم X55 من كوالكوم.

تدعم إصدارات ابل هذا العام من هواتف الأيفون الإتصال بشبكات 4G فقط، حيث تأخرت عملاق التكنولوجيا عن إصدار إصدارها الأول بتقنية 5G، والذي يقدم العام المقبل للأسواق.

وفي تقرير جديد نشر في اليابان اليوم جاء بتفاصيل عبر مصدر مطلع على خطط ابل، أشير إلى هاتف الأيفون 5G سيضم رقاقة مودم X55 5G من كوالكوم.

كما أكد التقرير على أن رقاقة معالج A14 التي تقدم في هواتف الأيفون العام المقبل، ستتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، والتي تدعم هاتف 5G iPhone، وتتميز رقاقة المعالج بتقنية تصنيع متطورة من TSMC، أيضاً من المقرر أن تقدم TSMC رقاقات بدقة تصنيع 5 نانومتر لكلاً من هواوي وابل العام المقبل.

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من جانب أخر تستعد ابل لدعم هواتف الأيفون العام المقبل بشاشات OLED مرنة، على أن تدعم هذه الشاشات اثنان من إصدارات العام المقبل، لذا قد نشهد تصميم منحني في هواتف الأيفون القادمة.

ولقد إستخدمت ابل شاشات OLED مرنة للمرة الأولى في هاتف iPhone X، والتي تميز بتصميم منحني يدعم الهاتف بإطارات نحيفة.

أيضاً من بين المميزات المتوقعة في هاتف الأيفون القادم في كاميرة بمستشعر 3D لدعم تقنية الواقع المعزز في الهاتف، على أن تجتمع هذه التقنيات في هواتف الأيفون لتدفع مبيعات هواتف الأيفون العام المقبل إلى 80 مليون وحدة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تقدم هاتف iPhone 5G العام المقبل مع معالج بدقة 5 نانومتر ومودم X55 من كوالكوم ظهر على التقنية بلا حدود.