شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: "لقاء الجمهورية" يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر لقاء الجمهورية "تيار سياسى لبنانى برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان" أن الأوضاع التى يشهدها لبنانتتطلب على نحو مُلح، تشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تكون مصغرة وتتسم بالحيادة، وتأخذ على عاتقها سرعة تحقيق الإصلاحات فى كافة المجالات.

وأشار لقاء الجمهورية، فى بيان له اليوم، إلى أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، تبرهن عن نية حقيقية للاستماع إلى صوت المواطنين ورغبة صادقة فى التضامن مع أوجاعهم، داعيا جميع القوى السياسية إلى أخذ العبرة من هذه الاستقالة وتغليب مصلحة لبنان ومواطنيه على أى مصلحة أخرى.

وأثنى اللقاء على دور قيادة الجيش اللبنانى والأجهزة الأمنية المختلفة، فى الحفاظ على الأمن وحماية المتظاهرين، مطالبا فى نفس الوقت بضرورة ملاحقة وإلقاء القبض على من قاموا بالاعتداء بالضرب على الشباب الأعزل فى ساحة الشهداء قبل يومين.

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وكانت مجموعات كبيرة من الأشخاص الرافضين للتظاهرات، والذين رددوا هتافات حزبية بعينها، قد اقتحموا أول من أمس الثلاثاء ساحتى الشهداء ورياض الصلح بوسط بيروت، وقاموا بالاشتباك مع المتظاهرين والمعتصمين واعتدوا عليهم بالضرب بالأيدى وباستخدام العصى والزجاجات والعبوات البلاستيكية والحجارة، وعملوا على حرق مظاهر الاحتجاج وتحطيم منصات التظاهر وانتزاع خيام المعتصمين وطاردوهم فى الشوارع المحيطة.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجارى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.