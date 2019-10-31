شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية يجدد دعوته للإسراع بتشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال الشاهد فى تصريح، اليوم الخميس، "إن الاقتصاد التونسى تجاوز مرحلة الخطر، وهناك دلائل واضحة وجلية على ذلك غير قابلة للتشكيك"، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه النتائج للرفع من مردودية الاقتصاد الوطنى ومواجهة التحديات التى تتطلب تضافر الجهود .
كما دعا المستثمرين الأجانب والتونسيين، إلى دعم الاستثمارات فى تونس، مشيرًا إلى أن تونس أصبحت فى عام 2019 فى وضع أمنى أفضل وكسبت جولات فى مكافحة الإرهاب، كما ابتعد شبح الإفلاس فى ظل توقعات بتقلص نسبة عجز الميزانية عام 2020 إلى 3% و تحسن الاحتياطيات النقدية وتدفقات السياحة.
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