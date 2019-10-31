شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون يوجه كلمة مساء اليوم للبنانيين بمناسبة الذكرى الثالثة لانتخابه والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تتناول الكلمة الأحداث التى تمر بها لبنان ، وبحسب التقارير فان قصر بعبدا منشغل الخميس، في التحضير لكلمة ميشال عون ، كما أجرى الرئيس اللبنانى اتصالات مكثفة بين قصر بعبدا وعدد من الفرقاء لايجاد صيغة لانطلاق الاستشارات النيابية الملزمة من أجل تجنيب لبنان من الوقوع في المجهول، على خلفية استقالة الحكومة برئاسة سعد الحريرى.
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