شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يتلقى رسالة دعم من نظيره الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأكد حمدوك، لدى لقائه، اليوم الخميس، السفير بسام محمد القبيتى سفير دولة الكويت بالسودان، ضرورة تذليل كل العقبات أمام الاستثمارات الكويتية بالسودان.

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من جانبه، قال السفير الكويتى فى السودان، إنه نقل لرئيس وزراء السودان رسالة من الشيخ جابر بن مبارك رئيس الوزراء الكويتي، تضمنت الإعراب عن تحياته وتأكيد دعم الكويت الدائم لقضايا السودان، وكل ما يهم مصلحة البلدين.

وأوضح، أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية المستمرة فى المجالات كافة خاصة فى المجال الاقتصادى والتنموي، وأهمية تبادل الزيارات واستمرار العلاقات بين الدولتين، مؤكدا قدرة السودان على التغلب على الصعوبات الاقتصادية.