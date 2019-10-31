شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الانتخابات بالجزائر: إعلان القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على ذراع مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن محمد شرفى رئيس السلطة سيعلن يوم بعد غد السبت، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل.

وأضاف ذراع فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الخميس، أن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل لإعلان القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة.



وأشار إلى أن السلطة خصصت 10 لجان قانونية تضم 200 موظف لفحص ملفات 22 مرشحا قدموا أوراق ترشحهم، حيث قامت اللجان بفحص استمارات جمع توقعيات التأييد والمعلومات التى تضمنتها ومقارنتها بالقوائم الانتخابية وكذلك مراجعة صحة الأختام والتوقيعات.

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وأوضح أن سلطة الانتخابات الجزائرية ستكشف في المؤتمر الصحفى تفاصيل عمليات الفرز عبر نشر عدد استمارات التوقيع الفردية لكل المرشحين وكذلك عدد الاستمارات الملغاة، مشيرا إلى أنه تم احتساب 10 آلاف استمارة إضافية بالنسبة الملفات المقبولة في حال تخطي العدد المطلوب المقدر بـ 50 ألف استمارة.



ويحتاج المرشح الرئاسى إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى من بينها: شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية، بموجب قانون الانتخابات الجزائرى.

يذكر أنه تم غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل يوم 26 أكتوبر الجاري.